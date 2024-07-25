Бюджетную GTX 1650 протестировали в 25 играх в середине 2024 г.

Alan Wake 2 шла с FSR Quality, настройками графики Lowest. В среднем в этой игре производительность находилась на уровне 49 к/с, максимальная — 53 к/с, минимальная — 42 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась с пресетом High, FSR Off. Средний FPS в ней составлял 75 к/с, минимальный — 70 к/с, максимальный — 84 к/с.

GTA 5 шла с пресетом High, FXAA On, MSAA Off. Средняя частота кадров в игре равнялась 123 к/с, минимальная — 110 к/с, максимальная — 144 к/с.

В игре PUBG с пресетом Very Low средняя производительность находилась на уровне 137 к/с, максимум удалось получить 206 к/с, а опускалась она до 99 к/с.

Far Cry 6 тестировалась на настройках графики Medium, с FSR Off. Средний FPS в этой игре составлял 64 к/с, минимальный — 54 к/с, максимальный — 76 к/с.

Counter-Strike 2 запускалась с графикой Low, FSR Off. Эта игра в среднем запускалась с 200 к/с, максимальная частота кадров равнялась 243 к/с, минимальная — 164 к/с.