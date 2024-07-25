Бюджетную GTX 1650 протестировали в 25 играх в середине 2024 г.Её запускали в Full HD
Alan Wake 2 шла с FSR Quality, настройками графики Lowest. В среднем в этой игре производительность находилась на уровне 49 к/с, максимальная — 53 к/с, минимальная — 42 к/с.
Forza Horizon 5 тестировалась с пресетом High, FSR Off. Средний FPS в ней составлял 75 к/с, минимальный — 70 к/с, максимальный — 84 к/с.
GTA 5 шла с пресетом High, FXAA On, MSAA Off. Средняя частота кадров в игре равнялась 123 к/с, минимальная — 110 к/с, максимальная — 144 к/с.
В игре PUBG с пресетом Very Low средняя производительность находилась на уровне 137 к/с, максимум удалось получить 206 к/с, а опускалась она до 99 к/с.
Far Cry 6 тестировалась на настройках графики Medium, с FSR Off. Средний FPS в этой игре составлял 64 к/с, минимальный — 54 к/с, максимальный — 76 к/с.
Counter-Strike 2 запускалась с графикой Low, FSR Off. Эта игра в среднем запускалась с 200 к/с, максимальная частота кадров равнялась 243 к/с, минимальная — 164 к/с.
Все результаты тестирования вы можете увидеть на видео ниже.
Вывод
В среднем в играх в 1080p производительность в целом составляла 93 к/с (при учёте среднего FPS во всех проектах).
Характеристики игровой сборки:
- видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4GB GDDR6;
- процессор AMD Ryzen 5 5600X;
- оперативная память Corsair Vengeance LPX 32GB (2 X 16GB) DDR4 3200 MHz;
- матплата MSI B550M PRO-VDH WiFi;
- блок питания Corsair CX750M 750W;
- SSD WD Green 2x1TB M.2 NVMe Gen 3;
- монитор LG 22″ (55CM) 22MP68VQ Full HD IPS Panel 1920×1080 75 Hz;
- система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML240L ARGB V2.