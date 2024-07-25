Компьютеры
Опубликовано 25 июля 2024, 21:00
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Бюджетную GTX 1650 протестировали в 25 играх в середине 2024 г.

Её запускали в Full HD
На YouTube-канале PC Support & Gaming Test узнали, какой FPS в среднем даст GTX 1650 в современных играх.
Бюджетную GTX 1650 протестировали в 25 играх в середине 2024 г.
© 39mouse.ru

Alan Wake 2 шла с FSR Quality, настройками графики Lowest. В среднем в этой игре производительность находилась на уровне 49 к/с, максимальная — 53 к/с, минимальная — 42 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась с пресетом High, FSR Off. Средний FPS в ней составлял 75 к/с, минимальный — 70 к/с, максимальный — 84 к/с.

GTA 5 шла с пресетом High, FXAA On, MSAA Off. Средняя частота кадров в игре равнялась 123 к/с, минимальная — 110 к/с, максимальная — 144 к/с.

В игре PUBG с пресетом Very Low средняя производительность находилась на уровне 137 к/с, максимум удалось получить 206 к/с, а опускалась она до 99 к/с.

Far Cry 6 тестировалась на настройках графики Medium, с FSR Off. Средний FPS в этой игре составлял 64 к/с, минимальный — 54 к/с, максимальный — 76 к/с.

Counter-Strike 2 запускалась с графикой Low, FSR Off. Эта игра в среднем запускалась с 200 к/с, максимальная частота кадров равнялась 243 к/с, минимальная — 164 к/с.

Бюджетную GTX 1650 протестировали в 25 играх в середине 2024 г.
© PC Support & Gaming Test

Все результаты тестирования вы можете увидеть на видео ниже.

Вывод

В среднем в играх в 1080p производительность в целом составляла 93 к/с (при учёте среднего FPS во всех проектах).

Характеристики игровой сборки:

  • видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4GB GDDR6;
  • процессор AMD Ryzen 5 5600X;
  • оперативная память Corsair Vengeance LPX 32GB (2 X 16GB) DDR4 3200 MHz;
  • матплата MSI B550M PRO-VDH WiFi;
  • блок питания Corsair CX750M 750W;
  • SSD WD Green 2x1TB M.2 NVMe Gen 3;
  • монитор LG 22″ (55CM) 22MP68VQ Full HD IPS Panel 1920×1080 75 Hz;
  • система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML240L ARGB V2.