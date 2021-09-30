Бюджетную RTX-видеокарту для дизайнеров NVIDIA T400 протестировали в играх

Автор канала проверил производительность видеокарты NVIDIA T400 в шести популярных игровых проектах. Это Fallout 4, GTA V, Red Dead Redemption 2 (с DLSS), Call of Duty Black Ops Cold War (с DLSS) и Cyberpunk 2077, Fortnite.

В Fallout 4 в очень редких событиях быстродействие графического ускорителя снижалось до 35 к/с, в среднем же число кадров составляло 60 (но просадки кадров в процессе игры при этом всё равно были).

Отличные результаты по производительности видеокарта показала в GTA V: это 101 к/с в среднем и 75 к/с в крайне редких событиях.

А вот в Red Dead Redemption 2 и Call of Duty Black Ops Cold War с использованием технологии DLSS средняя кадровая частота составила 45 к/с, вместе с тем в очень редких событиях в первом проекте она снижалась до 39 к/с, во втором - до 31 к/с.

Cyberpunk 2077 "тянула" NVIDIA T400 хуже всего: с 36 к/с в среднем и 26 к/с в очень редких событиях.

В Fortnite же средние показатели производительности были лучшими из всех - 102 к/с, а вот в очень редких событиях значение опустилось до 15 к/с.