Бюджетную RTX-видеокарту для дизайнеров NVIDIA T400 протестировали в играх

Бюджетную RTX-видеокарту для дизайнеров NVIDIA T400 протестировали в играхЛучше всего с ней запускаются GTA V и Fortnite
Автор канала проверил производительность видеокарты NVIDIA T400 в шести популярных игровых проектах. Это Fallout 4, GTA V, Red Dead Redemption 2 (с DLSS), Call of Duty Black Ops Cold War (с DLSS) и Cyberpunk 2077, Fortnite.
В Fallout 4 в очень редких событиях быстродействие графического ускорителя снижалось до 35 к/с, в среднем же число кадров составляло 60 (но просадки кадров в процессе игры при этом всё равно были).
Отличные результаты по производительности видеокарта показала в GTA V: это 101 к/с в среднем и 75 к/с в крайне редких событиях.
А вот в Red Dead Redemption 2 и Call of Duty Black Ops Cold War с использованием технологии DLSS средняя кадровая частота составила 45 к/с, вместе с тем в очень редких событиях в первом проекте она снижалась до 39 к/с, во втором - до 31 к/с.
Cyberpunk 2077 "тянула" NVIDIA T400 хуже всего: с 36 к/с в среднем и 26 к/с в очень редких событиях.
В Fortnite же средние показатели производительности были лучшими из всех - 102 к/с, а вот в очень редких событиях значение опустилось до 15 к/с.
Ведущий заключил, что игровые проекты GTA V, Fallout 4 и Fortnite работают на видеокарте NVIDIA T400 очень неплохо. Также она поддерживает DLSS, но нужно понимать, что в низких разрешениях, которые по силам этой видеокарте, эта технология либо портит качество изображения, либо почти не даёт прироста в производительности.
Безусловно, сейчас на вторичном рынке можно найти графические ускорители лучше этого, однако это устройство обладает всей функциональностью современных видеокарт и способно "тянуть" практически любую игру. В целом же NVIDIA T400 больше подходит для профессиональных целей, а не для игр.
Напомним, NVIDIA T400 — наиболее доступная видеокарта среди компании среди моделей для дизайнеров, была анонсирована в середине 2021 года. Видеокарта построена на базе микроархитектуры Turing (такой же, как у игровых моделей GeForce RTX 2xxx, оснащена 2 ГБ видеопамяти GDDR6 с шиной 64 бит, обладает TDP 30 Вт, поддержкой API DirectX 12.07, OpenGL 4.68 и Vulkan 1.2. Поддерживается подключение до трёх дисплеев при помощи разъёмов Mini DisplayPort 1.4, розничная цена такой видеокарты в новом состоянии варьируется от 9 до 11 тысяч рублей.