Бюджетную RX 580 8 ГБ сравнили с GTX 1660S 6 ГБ на последних драйверах

В игре Ghost of Tsushima с пресетом Medium в среднем удалось получить 55 к/с (580) и 60 к/с (1660S).

GTA 5 Enhanced Edition шла с графикой Very High. Средняя частота кадров здесь составляла 81 к/с (580) и 127 к/с (1660S).

Marvel Rivals тестировалась на настройках графики Low. Средний FPS в ней равнялся 43 к/с (580) и 64 к/с (1660S).

The Last of Us Part 2 Remastered запускалась с низким пресетом. Средняя производительность находилась в этой игре в районе 58 к/с (580) и 70 к/с (1660S).

Игра PUBG Battlegrounds шла с пресетом Medium, 100% Resolution. Частота кадров в среднем здесь равнялась 121 к/с (580) и 145 к/с (1660S).

Red Dead Redemption 2 тестировалась с настройками графики Medium, текстурами Ultra, TAA High. В среднем удалось получить в этой игре 62 к/с (580) и 73 к/с (1660S).

Вывод

В среднем разница между RX 580 и GTX 1660 Super составила 33% (76 к/с и 101 к/с соответственно).