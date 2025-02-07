Опубликовано 07 февраля 2025, 04:301 мин.
Бюджетную связку из RTX 4060 и Ryzen 5 7500F протестировали в 19 играх на начало 2025 г.В среднем FPS составлял около 90
В одном из выпусков на YouTube-канале PC Support & Gaming Test продемонстрировали, какой производительности можно ожидать от RTX 4060 и Ryzen 5 7500F в 1080p сейчас.
Black Myth: Wukong запускалась с пресетом Medium, RT Off, DLSS Native. Средняя производительность здесь находилась на уровне 78 к/с.
Forza Horizon 5 шла с ультра-графикой, RT On, DLSS Off. В среднем в этой игре удалось получить 98 к/с.
Grand Theft Auto V тестировалась на настройках графики Very High, FXAA On, MSAA x2. Средний FPS здесь составлял 162 к/с.
В игре Hogwarts Legacy с высоким пресетом средняя частота кадров равнялась 89 к/с.
PUBG шла на настройках графики Ultra. Средняя производительность здесь находилась в районе 142 к/с.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться в видео выше.
Вывод
В целом средний FPS составлял в протестированных играх 86 к/с.
Тестовый стенд:
- процессор AMD Ryzen 5 7500F 6 Cores 12 Threads (Base Clock: — 3.7 GHz, Boost Clock: — 5.0 GHz);
- оперативная память 32GB DDR5 6000 MHz Dual Channel;
- видеокарта Galax GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X 8GB GDDR6;
- накопитель Western Digital Blue SN570 M.2 NVMe 2TB SSD;
- материнская плата Gigabyte X670 AORUS ELITE AX ATX;
- блок питания Corsair CV650;
- операционная система Windows 11.
Источник: PC Support & Gaming Test
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#игры,