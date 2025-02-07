Бюджетную связку из RTX 4060 и Ryzen 5 7500F протестировали в 19 играх на начало 2025 г.

Black Myth: Wukong запускалась с пресетом Medium, RT Off, DLSS Native. Средняя производительность здесь находилась на уровне 78 к/с.

Forza Horizon 5 шла с ультра-графикой, RT On, DLSS Off. В среднем в этой игре удалось получить 98 к/с.

Grand Theft Auto V тестировалась на настройках графики Very High, FXAA On, MSAA x2. Средний FPS здесь составлял 162 к/с.

В игре Hogwarts Legacy с высоким пресетом средняя частота кадров равнялась 89 к/с.

PUBG шла на настройках графики Ultra. Средняя производительность здесь находилась в районе 142 к/с.