Бюджетную видеокарту Intel A770 16 ГБ сравнили с Radeon RX 6600 XT 8 ГБ в играх

В игре Resident Evil 4 в 1080p средний FPS составил 93 к/с (Arc A770) и 96 к/с (RX 6600 XT), в 1440p - 66 к/с и 69 к/с.

The Last of Us запускалась в 1080p со средней производительностью 51 к/с (с A770) и 49 к/с (с 6600 XT), в разрешении 1440p - с 33 к/с в обоих случаях.

Call of Duty Modern Warfare II шла в 1080p с 89 к/с и 94 к/с в среднем (с Arc A770 и RX 6600 XT), в 1440p - с 65 и 67 к/с соответственно.

Dying Light 2 шла в Full HD со средней частотой кадров 73 к/с (Arc A770) и 70 к/с (RX 6600 XT), в 1440p - 47 к/с и 45 к/с.

Hitman III запускалась в разрешении 1080p в среднем со 101 к/с и 98 к/с (Arc A770 и RX 6600 XT), в разрешении 1440p - 68 к/с и 63 к/с.

Cyberpunk 2077 шла в 1080p с 76 и 74 к/с (Arc A770 и RX 6600 XT), в 1440p - с 44 к/с и 42 к/с.