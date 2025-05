Бюджетные видеокарты GTX 1060, RX 580 и GTX 1660S сравнили в новых играх на май 2025 г.

Blades of Fire шла с пресетом Performance, FSR 3 AA. Средняя частота кадров в этой игре составляла 48 к/с (1060), 43 к/с (580) и 62 к/с (1660S).

Oblivion Remastered тестировалась на настройках графики Low, TAA Native, Lumen Low. В среднем удалось получить здесь 27 к/с (1060), 29 к/с (580), 38 к/с (1660S).

The Division 2 запускалась с ультра-графикой, 100% Scale, DirectX 12. Средний FPS равнялся в игре 49 к/с (1060), 54 к/с (580), 67 к/с (1660S).

The Last of Us Part II PC шла с пресетом Medium, TAA Native, FSR 3 Disabled. В среднем производительность в этой игре была на уровне 40 к/с (1060), 53 к/с (580) и 63 к/с (1660S).

В игре GTA 5 Enhanced Edition с пресетом Very High, No Upscale, TAA Native удалось получить в среднем 65 к/с (1060), 60 к/с (580) и 85 к/с (1660S).