Бюджетные видеокарты GTX 1060, RX 580 и GTX 1660S сравнили в новых играх на май 2025 г.Лучшей оказалась 1660S
Blades of Fire шла с пресетом Performance, FSR 3 AA. Средняя частота кадров в этой игре составляла 48 к/с (1060), 43 к/с (580) и 62 к/с (1660S).
Oblivion Remastered тестировалась на настройках графики Low, TAA Native, Lumen Low. В среднем удалось получить здесь 27 к/с (1060), 29 к/с (580), 38 к/с (1660S).
The Division 2 запускалась с ультра-графикой, 100% Scale, DirectX 12. Средний FPS равнялся в игре 49 к/с (1060), 54 к/с (580), 67 к/с (1660S).
The Last of Us Part II PC шла с пресетом Medium, TAA Native, FSR 3 Disabled. В среднем производительность в этой игре была на уровне 40 к/с (1060), 53 к/с (580) и 63 к/с (1660S).
В игре GTA 5 Enhanced Edition с пресетом Very High, No Upscale, TAA Native удалось получить в среднем 65 к/с (1060), 60 к/с (580) и 85 к/с (1660S).
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже, посмотрев видео.
Вывод
Разница между GTX 1060, RX 580 (69 к/с у обеих в среднем) и GTX 1660 Super (95 к/с в среднем) составляла 38%.
Тестовый стенд:
- процессор Ryzen 9 7900X (Single CCD);
- материнская плата MSI PRO X670-P WIFI;
- система охлаждения MSI Coreliquid S360;
- NVMe Samsung 980 Pro 1TB, WD Blue SN570 2TB (x2);
- блок питания Corsair RM1000X;
- операционная система Windows 11 Pro 24H2;
- видеокарта GIGABYTE GTX 1060 6GB GDDR5 GAMING OC/ASUS RX 580 8GB 8GB GDDR5 DUAL OC/ZOTAC GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 TWIN FAN;
- драйверы AMD 25.5.1/Nvidia 576.40.