Бюджетные видеокарты RX 580, GTX 1060 и RX 6500 XT сравнили в современных играх

Бюджетные видеокарты RX 580, GTX 1060 и RX 6500 XT сравнили в современных играхСамая быстрая из них в среднем — RX 6500 XT
S.T.A.L.K.E.R. 2 запускалась с низким пресетом, TSR Quality. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 33 к/с (RX 580), 32 к/с (GTX 1060) и 26 к/с (RX 6500 XT).
God of War Ragnarök шла с графикой Low, TAA Native. В среднем здесь удалось получить 45 к/с (580), 38 к/с (1060) и 36 к/с (6500 XT).
В игре Silent Hill 2 Remake удалось на низких настройках графики достичь в среднем 47 к/с (580), 48 к/с (1060) и 27 к/с (6500 XT).
Counter Strike 2 тестировалась с пресетом Low. Средний FPS в ней составлял 187 к/с (580), 191 к/с (1060) и 246 к/с (6500 XT).
Игра PUBG Battlegrounds шла с графикой Medium, 100% Scale. Средняя производительность в ней равнялась 101 к/с (580), 112 к/с (1060) и 115 к/с (6500 XT).
С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
По среднему FPS во всех 15 играх быстрее остальных оказалась RX 6500 XT (74 к/с). При этом разница между ней и RX 580 составляла 10% (74 к/с и 67 к/с соответственно), а между RX 6500 XT и GTX 1060 — 16% (74 к/с и 64 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- процессор: AMD Ryzen 5 7600X;
- матплата: MSI PRO X670-P WIFI;
- оперативная память: 32GB (2×16GB) DDR5 6400MHz CL32;
- система охлаждения: MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
- блок питания: CORSAIR RM1000X — 1000 Watt PSU;
- игровой SSD: WD BLUE SN570 2TB;
- операционная система: Windows 11 Pro (x64) Build 24H2;
- видеокарта: GIGABYTE GTX 1060 6GB Windforce OC/SAPPHIRE RX 580 8GB PULSE/SAPPHIRE RX 6500 XT 4GB PULSE OC.