Бюджетные видеокарты RX 580, GTX 1060 и RX 6500 XT сравнили в современных играх

S.T.A.L.K.E.R. 2 запускалась с низким пресетом, TSR Quality. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 33 к/с (RX 580), 32 к/с (GTX 1060) и 26 к/с (RX 6500 XT).

God of War Ragnarök шла с графикой Low, TAA Native. В среднем здесь удалось получить 45 к/с (580), 38 к/с (1060) и 36 к/с (6500 XT).

В игре Silent Hill 2 Remake удалось на низких настройках графики достичь в среднем 47 к/с (580), 48 к/с (1060) и 27 к/с (6500 XT).

Counter Strike 2 тестировалась с пресетом Low. Средний FPS в ней составлял 187 к/с (580), 191 к/с (1060) и 246 к/с (6500 XT).

Игра PUBG Battlegrounds шла с графикой Medium, 100% Scale. Средняя производительность в ней равнялась 101 к/с (580), 112 к/с (1060) и 115 к/с (6500 XT).

С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.