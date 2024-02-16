Бюджетный компьютер из i3−12100F и RX 6600 протестировали в играх 2024 г.Вот что вы можете в целом ожидать от этой сборки
Cyberpunk 2077 запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 60 к/с, а в очень редких событиях она снижалась до 12 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла с пресетом Custom. Средний FPS в ней равнялся тоже 60, а в крайне редких событиях — 18 к/с.
Marvel’s Spider-Man Remastered шла с графикой Very High. В среднем производительность здесь равнялась 93 к/с, а в крайне редких событиях — 16 к/с.
Alan Wake 2 запускалась с графикой Low. Средний FPS в этой игре находился в районе 42 к/с, в очень редких событиях — 16 к/с.
В Starfield с пресетом Custom средняя производительность составляла 61 к/с, а в очень редких событиях она снижалась до 1 к/с.
Ark Survival Ascended шла с низким пресетом. Средний FPS в игре находился на уровне 32 к/с, а FPS в очень редких событиях равнялся 5 к/с.
В игре Avatar Frontiers Of Pandora с настройками графики Medium средняя частота кадров составляла 56, в крайне редких событиях — 22.
Resident Evil 4 Remake запускалась с графикой Custom. Средняя производительность в этой игре составляла 56 к/с, а в очень редких событиях — 2 к/с.
Игра Assassin’s Creed Mirage тестировалась с настройками Ultra High. В среднем в ней удалось получить 75 к/с, в крайне редких событиях — 33 к/с.
The Last Of Us Part 1 шла с графикой Custom. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 57 к/с, в очень редких событиях — 40 к/с.
Вывод
Вы можете в среднем ожидать от связки Core i3-12100f и RX 6600 в играх частоты кадров на уровне 59 к/с.
Тестовый стенд: — материнская плата Asus Rog Strix B660-A Gaming Wifi D4; — процессор Intel Core i3 12100f; — видеокарта Asus Dual RX 6600 8GB GDDR6; — оперативная память Corsair 2x8GB DDR4 3600mhz; — SSD Samsung 500GB; — операционная система Windows 10 — Version 22H2; — блок питания Corsair CV 550w 80+ Bronze.