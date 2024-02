Бюджетный компьютер из i3−12100F и RX 6600 протестировали в играх 2024 г.

Ark Survival Ascended шла с низким пресетом. Средний FPS в игре находился на уровне 32 к/с, а FPS в очень редких событиях равнялся 5 к/с.

В игре Avatar Frontiers Of Pandora с настройками графики Medium средняя частота кадров составляла 56, в крайне редких событиях — 22.

Resident Evil 4 Remake запускалась с графикой Custom. Средняя производительность в этой игре составляла 56 к/с, а в очень редких событиях — 2 к/с.

Игра Assassin’s Creed Mirage тестировалась с настройками Ultra High. В среднем в ней удалось получить 75 к/с, в крайне редких событиях — 33 к/с.

The Last Of Us Part 1 шла с графикой Custom. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 57 к/с, в очень редких событиях — 40 к/с.

Вывод

Вы можете в среднем ожидать от связки Core i3-12100f и RX 6600 в играх частоты кадров на уровне 59 к/с.

Тестовый стенд: — материнская плата Asus Rog Strix B660-A Gaming Wifi D4; — процессор Intel Core i3 12100f; — видеокарта Asus Dual RX 6600 8GB GDDR6; — оперативная память Corsair 2x8GB DDR4 3600mhz; — SSD Samsung 500GB; — операционная система Windows 10 — Version 22H2; — блок питания Corsair CV 550w 80+ Bronze.