Чем дорогая компьютерная мышь отличается от дешёвой

Проверялась у мышей работа микропереключателя (или триггера) и сенсора. Тестировались устройства также в играх.

По времени отклика, как и ожидалось, победителем стала Acer Predator Cestus 500 (196 кликов), а хуже всего себя показала Oklick 325M (160 кликов).

По итогам теста чувствительности сенсора выяснилось, что у Mercury (Logitech G102) эта чувствительность повышенная при пользовании мышью на деревянной поверхности (без коврика). То есть даже в состоянии покоя сенсор срабатывает. В то же время курсор передвигался более плавно и в целом работал приятнее именно с Mercury.

Из игр пользователь для тестирования выбрал Counter-Strike: Global Offensive. С этим тестом отлично справились все модели, кроме Oklick 325M.