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Чем дорогая компьютерная мышь отличается от дешёвой

Эксперт протестировал несколько вариантов мышей
Современные компьютерные мышки довольно сильно отличаются от более старых моделей. Есть разница и между бюджетными и дорогими моделями. Пользователь портала iXBT.com выяснил, в чём она заключается.
Чем дорогая компьютерная мышь отличается от дешёвой

Сегодня компьютерные мыши оснащены большим количеством самых разных элементов. Это и сенсор для считывания движения, и процессор, и пр. Автор материала протестировал три модели мышей: Oklick 325M за 250 рублей, Logitech G102 за 2,5 тысячи рублей и Acer Predator Cestus 500 за 5 тысяч рублей. Их характеристики вы можете увидеть ниже.

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Проверялась у мышей работа микропереключателя (или триггера) и сенсора. Тестировались устройства также в играх.

По времени отклика, как и ожидалось, победителем стала Acer Predator Cestus 500 (196 кликов), а хуже всего себя показала Oklick 325M (160 кликов).

По итогам теста чувствительности сенсора выяснилось, что у Mercury (Logitech G102) эта чувствительность повышенная при пользовании мышью на деревянной поверхности (без коврика). То есть даже в состоянии покоя сенсор срабатывает. В то же время курсор передвигался более плавно и в целом работал приятнее именно с Mercury.

Из игр пользователь для тестирования выбрал Counter-Strike: Global Offensive. С этим тестом отлично справились все модели, кроме Oklick 325M.

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