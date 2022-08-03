Чем дорогая компьютерная мышь отличается от дешёвой

Чем дорогая компьютерная мышь отличается от дешёвойЭксперт протестировал несколько вариантов мышей
Сегодня компьютерные мыши оснащены большим количеством самых разных элементов. Это и сенсор для считывания движения, и процессор, и пр. Автор материала протестировал три модели мышей: Oklick 325M за 250 рублей, Logitech G102 за 2,5 тысячи рублей и Acer Predator Cestus 500 за 5 тысяч рублей. Их характеристики вы можете увидеть ниже.
Проверялась у мышей работа микропереключателя (или триггера) и сенсора. Тестировались устройства также в играх.
По времени отклика, как и ожидалось, победителем стала Acer Predator Cestus 500 (196 кликов), а хуже всего себя показала Oklick 325M (160 кликов).
По итогам теста чувствительности сенсора выяснилось, что у Mercury (Logitech G102) эта чувствительность повышенная при пользовании мышью на деревянной поверхности (без коврика). То есть даже в состоянии покоя сенсор срабатывает. В то же время курсор передвигался более плавно и в целом работал приятнее именно с Mercury.
Из игр пользователь для тестирования выбрал Counter-Strike: Global Offensive. С этим тестом отлично справились все модели, кроме Oklick 325M.