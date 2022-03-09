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Чем новая RTX 3080 с 12 ГБ памяти отличается от 12 ГБ RTX 3080 Ti

Выяснили на YouTube-канале Benchmark
Конфигурации с видеокартами RTX 3080 и RTX 3080 Ti эксперты канала Benchmark на YouTube протестировали в восьми играх. Подробнее - в материале.
Чем новая RTX 3080 с 12 ГБ памяти отличается от 12 ГБ RTX 3080 Ti

Авторы YouTube-канала Benchmark выяснили, какая из двух видеокарт - RTX 3080 Ti или RTX 3080 - даёт лучшие результаты по производительности в играх в разрешении 4К. Среди запущенных проектов - Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3, Red Dead Redemption 2, Resident Evil Village, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion.

В Far Cry 6 средняя частота кадров на ультра-настройках у 3080 Ti составила 77 к/с, у RTX 3080 - 70 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась на высоких настройках. Средний FPS в ней равнялся с 3080 Ti - 55 к/с, с 3080 - 50 к/с.

В Shadow of the Tomb Raider с самым высоким пресетом удалось получить в среднем 90 к/с (RTX 3080 Ti) и 83 к/с (RTX 3080).

Hitman 3 шла с ультра-настройками. В ней среднее значение производительности равнялось с 3080 - 87 к/с, с 3080 Ti - 95 к/с.

Чем новая RTX 3080 с 12 ГБ памяти отличается от 12 ГБ RTX 3080 Ti

В Red Dead Redemption 2 средний FPS составил с высоким пресетом 89 к/с (3080 Ti) и 83 к/с (3080).

Resident Evil Village запустилась на максимальных настройках со средней производительностью в пределах 128 к/с с 3080 Ti и 117 к/с с 3080.

Horizon Zero Dawn позволила получить на ультра-настройках с 3080 Ti 72 к/с в среднем и с 3080 - 68 к/с.

В Watch Dogs Legion также с ультра-пресетом средняя частота кадров составила 59 к/с (RTX 3080 Ti) и 56 к/с (RTX 3080).

Конфигурация ПК:

  • процессор Intel Core i7-12700K;
  • видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming 12GB/EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra 12GB;
  • материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Hero;
  • оперативная память 32GB (2x16GB) DDR5 5200 MHz;
  • накопитель Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB;
  • система охлаждения Corsair iCue H150i RGB PRO;
  • блок питания Corsair RM850x White 80PLUS Gold 850W.
Источник: Benchmark
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