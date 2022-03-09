Чем новая RTX 3080 с 12 ГБ памяти отличается от 12 ГБ RTX 3080 Ti

Чем новая RTX 3080 с 12 ГБ памяти отличается от 12 ГБ RTX 3080 TiВыяснили на YouTube-канале Benchmark
Авторы YouTube-канала Benchmark выяснили, какая из двух видеокарт - RTX 3080 Ti или RTX 3080 - даёт лучшие результаты по производительности в играх в разрешении 4К. Среди запущенных проектов - Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3, Red Dead Redemption 2, Resident Evil Village, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion.
В Far Cry 6 средняя частота кадров на ультра-настройках у 3080 Ti составила 77 к/с, у RTX 3080 - 70 к/с.
Cyberpunk 2077 запускалась на высоких настройках. Средний FPS в ней равнялся с 3080 Ti - 55 к/с, с 3080 - 50 к/с.
В Shadow of the Tomb Raider с самым высоким пресетом удалось получить в среднем 90 к/с (RTX 3080 Ti) и 83 к/с (RTX 3080).
Hitman 3 шла с ультра-настройками. В ней среднее значение производительности равнялось с 3080 - 87 к/с, с 3080 Ti - 95 к/с.
В Red Dead Redemption 2 средний FPS составил с высоким пресетом 89 к/с (3080 Ti) и 83 к/с (3080).
Resident Evil Village запустилась на максимальных настройках со средней производительностью в пределах 128 к/с с 3080 Ti и 117 к/с с 3080.
Horizon Zero Dawn позволила получить на ультра-настройках с 3080 Ti 72 к/с в среднем и с 3080 - 68 к/с.
В Watch Dogs Legion также с ультра-пресетом средняя частота кадров составила 59 к/с (RTX 3080 Ti) и 56 к/с (RTX 3080).
Конфигурация ПК:
- процессор Intel Core i7-12700K;
- видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming 12GB/EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra 12GB;
- материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Hero;
- оперативная память 32GB (2x16GB) DDR5 5200 MHz;
- накопитель Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB;
- система охлаждения Corsair iCue H150i RGB PRO;
- блок питания Corsair RM850x White 80PLUS Gold 850W.