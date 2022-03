Чем новая RTX 3080 с 12 ГБ памяти отличается от 12 ГБ RTX 3080 Ti

Авторы YouTube-канала Benchmark выяснили, какая из двух видеокарт - RTX 3080 Ti или RTX 3080 - даёт лучшие результаты по производительности в играх в разрешении 4К. Среди запущенных проектов - Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3, Red Dead Redemption 2, Resident Evil Village, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion.

В Far Cry 6 средняя частота кадров на ультра-настройках у 3080 Ti составила 77 к/с, у RTX 3080 - 70 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась на высоких настройках. Средний FPS в ней равнялся с 3080 Ti - 55 к/с, с 3080 - 50 к/с.

В Shadow of the Tomb Raider с самым высоким пресетом удалось получить в среднем 90 к/с (RTX 3080 Ti) и 83 к/с (RTX 3080).

Hitman 3 шла с ультра-настройками. В ней среднее значение производительности равнялось с 3080 - 87 к/с, с 3080 Ti - 95 к/с.