Чем отличаются Ryzen 7700, 9700Х, 7800X3D, 9800X3D и стоит ли доплачивать

Чем отличаются Ryzen 7700, 9700Х, 7800X3D, 9800X3D и стоит ли доплачиватьВсе современные 8-ядерные процессоры AMD протестировали
Все игры запускались в разрешении 1440р. Тестовый стенд включал видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 Palit GameRock, матплату Gigabyte B650E stealth ice, систему охлаждения Thermalright Hyper Vision 360 ARGB, термопасту ТХЛ 25 PRO (ТЕХНО ХИМ ЛАБ), оперативную память Kingbank 48gb 6800, блок питания Msi meg ai 1300p, корпус Ocypus Iota C70, вентилятор Phanteks D30, накопитель Patriot Viper VP4300 1TB, Patriot Viper VP4300 2TB.
Среди проектов были такие, как Call of Duty: Warzone, CS 2, DOTA 2, PUBG, Escape from Tarkov, Hogwarts Legacy, RUST. Процессоры тестировали с разгоном и без.
Без разгона Warzone, например, шла с низким пресетом. Прирост по среднему FPS в ней у 9700Х составил по сравнению с 7700 всего 10%. Остальные же процессоры превзошли новинку на 24 и 39% (7800Х3D и 9800Х3D соответственно).
В среднем в стоке в семи играх прирост за поколение составил 15%. При этом 7800Х3D и 9800Х3D оказались производительнее, чем 9700Х, на 20 и 38% соответственно по средней частоте кадров. Выше всего прирост был в Dota 2, CS 2 и Hogwarts, ниже всего в Tarkov и Warzone.
С результатами вы можете ознакомиться ниже на графиках.
За счёт разгона у 7700 был очень хороший прирост, а разница между ним и 9700Х сократилась до 13%. 9700Х тоже стал быстрее и отставал от 7800Х3D всего на 10%, а в некоторых играх почти или полностью догнал его. Разница между 9700Х и 9800Х3D также уменьшилась. Все замеры вы можете увидеть ниже.
Вывод
9700Х - сам по себе отличный процессор. Но всё зависит от того, сколько он стоит и какова цена у конкурентов. К примеру, 7700 можно приобрести за 15-16 тысяч рублей, а также разогнать и получить отличный прирост. 7800Х3D стоит на 7-8 тысяч дороже и за эти деньги прибавка в производительности составит 15-17% по сравнению с 7700. Что касается 9800Х3D, то это просто лучший процессор для игр на сегодня.