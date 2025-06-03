Чем отличаются Ryzen 7700, 9700Х, 7800X3D, 9800X3D и стоит ли доплачивать

Все игры запускались в разрешении 1440р. Тестовый стенд включал видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 Palit GameRock, матплату Gigabyte B650E stealth ice, систему охлаждения Thermalright Hyper Vision 360 ARGB, термопасту ТХЛ 25 PRO (ТЕХНО ХИМ ЛАБ), оперативную память Kingbank 48gb 6800, блок питания Msi meg ai 1300p, корпус Ocypus Iota C70, вентилятор Phanteks D30, накопитель Patriot Viper VP4300 1TB, Patriot Viper VP4300 2TB.

Среди проектов были такие, как Call of Duty: Warzone, CS 2, DOTA 2, PUBG, Escape from Tarkov, Hogwarts Legacy, RUST. Процессоры тестировали с разгоном и без.

Без разгона Warzone, например, шла с низким пресетом. Прирост по среднему FPS в ней у 9700Х составил по сравнению с 7700 всего 10%. Остальные же процессоры превзошли новинку на 24 и 39% (7800Х3D и 9800Х3D соответственно).

В среднем в стоке в семи играх прирост за поколение составил 15%. При этом 7800Х3D и 9800Х3D оказались производительнее, чем 9700Х, на 20 и 38% соответственно по средней частоте кадров. Выше всего прирост был в Dota 2, CS 2 и Hogwarts, ниже всего в Tarkov и Warzone.

С результатами вы можете ознакомиться ниже на графиках.