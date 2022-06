Четыре бюджетных видеокарты сравнили в играх: GTX 1050 Ti, GTX 1650, RX 570 и RX 6400

Авторы канала Benchmark проверили в восьми игровых проектах сборки с видеокартами GTX 1050 Ti, GTX 1650, RX 570, RX 6400. Запускались все игры в 1080p. Среди проектов были Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Resident Evil Village, Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Hitman 3, Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs Legion.

В Assassin's Creed Valhalla на средних настройках графики средний FPS составил с RX 6400 - 58 к/с, с GTX 1650 - 55 к/с, с RX 570 - 57 к/с, с GTX 1050 Ti - 40 к/с.

Far Cry 6 шла со средним пресетом. В ней средняя частота кадров равнялась 66 к/с, 62 к/с, 64 к/с и 44 к/с (с RX 6400, GTX 1650, RX 570, GTX 1050 Ti соответственно).

Resident Evil Village запускалась на высоких настройках. В среднем здесь удалось получить 80 к/с (RX 6400 и GTX 1650), 96 к/с (RX 570) и 46 к/с (GTX 1050 Ti).

В Cyberpunk 2077 со средним пресетом частота кадров в среднем составила 44 к/с с RX 6400 и GTX 1650, 43 к/с с RX 570, 27 к/с с GTX 1050 Ti.