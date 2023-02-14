Четырёхгиговые «затычки» GTX 1050 Ti, RX 560 и RX 6400 сравнили в 20 играх

В Rainbow Six Extraction с высоким пресетом и 100% RS средняя производительность в 1080p без разгона равнялась 40 к/с (у RX 560), 56 к/с (у GTX 1050 Ti) и 50 к/с (у RX 6400), с разгоном - 44 к/с, 60 к/с и 64 к/с соответственно.

Assassin's Creed: Valhalla запускалась на высоких настройках графики с DX12 и пресетом Medium. В среднем частота кадров в этой игре на стоковых настройках составляла 33 к/с, 36 к/с и 52 к/с (RX 560, GTX 1050 Ti и RX 6400), с разгоном - 35 к/с, 39 к/с и 57 к/с.

Игра Call of Duty: Warzone с DX12 и с высоким пресетом в 1080p в стоке шла со средним FPS 32 к/с (RX 560), 42 к/с (GTX 1050 Ti) и 52 к/с (RX 6400), с разгоном - с 36 к/с, 45 к/с и 60 к/с.

В Forza Horizon 5 с DX12 и настройками графики High средняя производительность равнялась в стоке - 36 к/с, 45 к/с и 68 к/с (RX 560, GTX 1050 Ti и RX 6400), с разгоном - 40, 49 и 77 к/с соответственно.

Far Cry 6 запускалась с DX12 со средним пресетом. Средняя частота кадров в стоке составляла 40 к/с (с RX 560), 36 к/с (с GTX 1050 Ti) и 49 к/с (RX 6400), с разгоном - 43 к/с, 39 к/с и 64 к/с.