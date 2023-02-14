Четырёхгиговые «затычки» GTX 1050 Ti, RX 560 и RX 6400 сравнили в 20 играх

Четырёхгиговые «затычки» GTX 1050 Ti, RX 560 и RX 6400 сравнили в 20 играхКакая всё-таки быстрее?
Эксперты YouTube-канала NJ Tech протестировали в 20 игровых проектах GTX 1050 Ti, RX 560 и RX 6400. Проверялись видеокарты в разрешении 1080p с разгоном и без.
Фото: NJ Tech
В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech эксперты протестировали в современных играх три видеокарты. Это GTX 1050 Ti, RX 560 и RX 6400. Подробнее с их характеристиками вы можете ознакомиться ниже.
В Rainbow Six Extraction с высоким пресетом и 100% RS средняя производительность в 1080p без разгона равнялась 40 к/с (у RX 560), 56 к/с (у GTX 1050 Ti) и 50 к/с (у RX 6400), с разгоном - 44 к/с, 60 к/с и 64 к/с соответственно.
Assassin's Creed: Valhalla запускалась на высоких настройках графики с DX12 и пресетом Medium. В среднем частота кадров в этой игре на стоковых настройках составляла 33 к/с, 36 к/с и 52 к/с (RX 560, GTX 1050 Ti и RX 6400), с разгоном - 35 к/с, 39 к/с и 57 к/с.
Игра Call of Duty: Warzone с DX12 и с высоким пресетом в 1080p в стоке шла со средним FPS 32 к/с (RX 560), 42 к/с (GTX 1050 Ti) и 52 к/с (RX 6400), с разгоном - с 36 к/с, 45 к/с и 60 к/с.
В Forza Horizon 5 с DX12 и настройками графики High средняя производительность равнялась в стоке - 36 к/с, 45 к/с и 68 к/с (RX 560, GTX 1050 Ti и RX 6400), с разгоном - 40, 49 и 77 к/с соответственно.
Far Cry 6 запускалась с DX12 со средним пресетом. Средняя частота кадров в стоке составляла 40 к/с (с RX 560), 36 к/с (с GTX 1050 Ti) и 49 к/с (RX 6400), с разгоном - 43 к/с, 39 к/с и 64 к/с.
С остальными результатами тестирования вы можете ознакомиться выше.
Вывод
Во всех 20 играх в целом в стоке средняя частота кадров равнялась 35 к/с (RX 560), 44 к/с (GTX 1050 Ti), 52 к/с (RX 6400), а с разгоном - 38 к/с, 47 к/с и 59 к/с соответственно. Разница между RX 6400 и остальными в первом случае равнялась 49% и 18%, во втором - 55% и 26%.
Конфигурации ПК:
- процессор AMD Ryzen 5 5600X @ Stock Settings;
- материнская плата MSI MEG X570 ACE Motherboard;
- видеокарта Sapphire RX 560 4GB/Gigabyte RX 6400 EAGLE/MSI GTX 1050 Ti;
- оперативная память G.SKILL Trident Z RGB: 3600MHz 16-19-19-39 (2x16GB);
- система охлаждения Corsair iCUE H115i Elite Capellix;
- блок питания Corsair TX650M Power Supply;
- накопитель 2TB SSD;
- операционная система Windows 10.