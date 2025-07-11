Что будет, если объединить две мощнейшие видеокарты с поддержкой SLI — 2x GTX 1080 Ti

Тестовый стенд включал, помимо двух GTX 1080 Ti, матплату Asus Crosshair на Х370, процессор Ryzen 5800X, оперативную память на 16 ГБ DDR4 3600 МГц с 18-ми таймингами.

С замерами видеокарт в рабочих программы вы можете ознакомиться ниже.

Что касается игр, то они разделились на те, что поддерживают SLI, и те, у которых нет этой функции.

Stalker 2 запускался в 1080р со средним пресетом и FSR Quality. Удалось получить здесь только нестабильные 30-40 к/с.

Wukong шёл тоже в FHD, но с высокой графикой и FSR на «качестве». В нём работает, как и в Stalker, только одна видеокарта из двух. С SLI средняя производительность составляла 65 к/с, без SLI - 69 к/с.

Cyberpunk 2077 тестировался с впечатляющими настройками графики, Native. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 59 к/с.