Что будет, если объединить две мощнейшие видеокарты с поддержкой SLI — 2x GTX 1080 Ti

Что будет, если объединить две мощнейшие видеокарты с поддержкой SLI — 2x GTX 1080 TiВ целом это никак особо не помогло
Тестовый стенд включал, помимо двух GTX 1080 Ti, матплату Asus Crosshair на Х370, процессор Ryzen 5800X, оперативную память на 16 ГБ DDR4 3600 МГц с 18-ми таймингами.
С замерами видеокарт в рабочих программы вы можете ознакомиться ниже.
Что касается игр, то они разделились на те, что поддерживают SLI, и те, у которых нет этой функции.
Stalker 2 запускался в 1080р со средним пресетом и FSR Quality. Удалось получить здесь только нестабильные 30-40 к/с.
Wukong шёл тоже в FHD, но с высокой графикой и FSR на «качестве». В нём работает, как и в Stalker, только одна видеокарта из двух. С SLI средняя производительность составляла 65 к/с, без SLI - 69 к/с.
Cyberpunk 2077 тестировался с впечатляющими настройками графики, Native. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 59 к/с.
Со всеми результатами в играх вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже. В целом же в «Танках» и в системе время от времени проскальзывали артефакты. Вероятнее всего, эта проблема связана с оптимизацией игр.
Вывод
Ещё в 2010 году объединение двух видеокарт стало бессмысленным, а сейчас тем более. Гораздо проще (и дешевле) вместо двух GTX 1080 Ti купить одну флагманскую, которая позволит без проблем запускать игры и рабочие программы. Кроме того, вряд ли эта технология уже когда-либо вернётся.