Что будет, если скальпировать печально известный Ryzen 5 7400F

Процессоры начального уровня Ryzen 5 7400F и 8400F известны высокими температурами. Связано это с тем, что производитель припой под крышкой процессора заменил на обычную термопасту. Один из способов решения проблемы - скальпирование. То есть замена термопасты на жидкий металл.

Тестовый стенд включал кулер Kotetsu 2 SCKTT-2000, матплату Prime B650M-K. В играх температуры и до скальпирования, и после не превышали 80 градусов. То же самое было при разгоне процессоров через PBO.

В рабочих задачах всё по-другому. Скальпирование помогло снизить температуру на 13 градусов в стоке. При использовании PBO разница до и после тоже составляла 3-4%.

Далее ведущий взял хорошую систему охлаждения Liquid Freezer 3 360 A-RGB Black и выяснил, можно ли с ней разогнать 7400F до уровня хотя бы 7500F в режиме PBO. Оказалось, что это реально.

Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже.