Что будет, если запускать игры с USB-флешки вместо SSD или жёсткого диска

Опубликовано 13 августа 2024, 00:45
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Что будет, если запускать игры с USB-флешки вместо SSD или жёсткого дискаВ некоторых случаях разницы не было вообще
Скорость работы игр с USB-флешки сравнили с SSD . Эксперт YouTube-канала RandomGaminginHD узнал, насколько медленнее запускаются игры с флешки по сравнению с SATA SSD.
Во время теста запускались всего четыре игры. Это Starfield, Spider-Man, Baldur’s Gate 3 и Cyberpunk.
Вывод
В Starfield разница между SSD и USB составила 22 секунды, в Spider-Man её вообще не было, в Baldur’s Gate 3 — 25 секунд, в Cyberpunk 2077 — 9 секунд.
Источник:RandomGaminginHD
Автор:Валерия Филимонова
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