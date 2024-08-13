Компьютеры
Опубликовано 13 августа 2024, 00:45
1 мин.

Что будет, если запускать игры с USB-флешки вместо SSD или жёсткого диска

В некоторых случаях разницы не было вообще
Скорость работы игр с USB-флешки сравнили с SSD . Эксперт YouTube-канала RandomGaminginHD узнал, насколько медленнее запускаются игры с флешки по сравнению с SATA SSD.
Что будет, если запускать игры с USB-флешки вместо SSD или жёсткого диска
© RandomGaminginHD

Во время теста запускались всего четыре игры. Это Starfield, Spider-Man, Baldur’s Gate 3 и Cyberpunk.

© RandomGaminginHD

Вывод

В Starfield разница между SSD и USB составила 22 секунды, в Spider-Man её вообще не было, в Baldur’s Gate 3 — 25 секунд, в Cyberpunk 2077 — 9 секунд.