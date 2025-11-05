Что будет, если запустить Battlefield 6 на двухъядерном процессоре

Тестовый стенд включал процессор Intel Core i3-12300/Pentium Gold G7400, видеокарту RTX 4060, оперативную память 32 ГБ DDR4 3200. Игра Battlefield 6 запускалась в 1080р и 1440р с высоким пресетом, DLAA.

В Full HD с i3-12300 средняя частота кадров в игре находилась в районе 79 к/с, а с G7400 на таких же настройках средний FPS составлял 30-40 к/с. В 1440р G7400 в среднем выдавал 30 к/с.