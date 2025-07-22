Опубликовано 22 июля 2025, 07:301 мин.
Что будет, если запустить игры на RTX 4080 с древним двухъядерным Athlon 4200+В итоге удалось протестировать всего один проект
Эксперт YouTube-канала Lecctron рассказал, какой производительности можно ожидать от RTX 4080 и AMD Athlon 64 X2 4200+.
Тестовый стенд включал видеокарту Zotac Gaming Nvidia RTX 4080 16GB Trinity, оперативную память Silicon Power 32GB 6000MHZ CL30 DDR5, матплату Gigabyte B650 Eagle AX ATX, SSD TEAMGROUP MP33 2TB Gen 3, Western Digital PC SN810 1TB Gen 4. Однако поскольку у 4080 нет поддержки старых версий BIOS, её пришлось заменить на максимально близкий аналог - RTX 4000 SFF Ada Generation.
Tomb Raider: Anniversary (2007) шла в 4К со средней частотой кадров более 90 к/с. Tomb Raider 2013 года запускалась тоже в 4К с почти 50 FPS в среднем.
А вот Rise of the Tomb Raider 2015 года не смогла запуститься. С третьей частью Tomb Raider тоже были проблемы: она зависла на заставке и дальше не грузилась. Та же история была с Fortnite.