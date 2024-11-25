Что будет, если запустить S.T.A.L.K.E.R. 2 с HDD

Игра с HDD игра шла в 1080p, с низкой графикой, DLAA. Средний FPS в ней составил 46 к/с. При этом в очень редких событиях (0,1% low) частота кадров снижалась до 11 к/с.

С накопителем SSD S.T.A.L.K.E.R. 2 запускался с теми же параметрами, что и с HDD. Средняя производительность при этом равнялась 47 к/с, а в крайне редких событиях (0,1% low) она опускалась до 9 FPS.