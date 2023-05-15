Что будет с температурами, если вместо кулера приложить к процессору обычный брусок алюминия

Ведущий YouTube-канала Nitroxsenys вместо кулера решил к процессору приложить брусок алюминия. Весит этот брусок около 1,3 кг. Его удалось поместить на сокет AM3+. Также тестовый стенд включал материнскую плату ASRock Fatal1ty, процессор AMD FX-4300, оперативную память DDR3 2x4 ГБ, блок питания Deepcool DQ850 (850 Вт), видеокарта GTX 1650.

В GTA 5 перед началом игры температура процессора составляла 34 градуса. Спустя 6 минут температура была уже 59 градусов, через 14 минут - 69 градусов, через 20 минут - также 69 градусов, но FPS упал до 39 к/с. После этого падала уже только производительность, а температура оставалась на том же уровне. Так, спустя 30 минут тестирования FPS снизился до 23 градусов и играть стало невозможно.