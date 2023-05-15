Что будет с температурами, если вместо кулера приложить к процессору обычный брусок алюминия

Что будет с температурами, если вместо кулера приложить к процессору обычный брусок алюминияТакую сборку протестировали в играх
На YouTube-канале Nitroxsenys ведущий в одном из выпусков выяснил, как изменятся температуры во время игры, если процессор охлаждать простым бруском алюминия.
Ведущий YouTube-канала Nitroxsenys вместо кулера решил к процессору приложить брусок алюминия. Весит этот брусок около 1,3 кг. Его удалось поместить на сокет AM3+. Также тестовый стенд включал материнскую плату ASRock Fatal1ty, процессор AMD FX-4300, оперативную память DDR3 2x4 ГБ, блок питания Deepcool DQ850 (850 Вт), видеокарта GTX 1650.
В GTA 5 перед началом игры температура процессора составляла 34 градуса. Спустя 6 минут температура была уже 59 градусов, через 14 минут - 69 градусов, через 20 минут - также 69 градусов, но FPS упал до 39 к/с. После этого падала уже только производительность, а температура оставалась на том же уровне. Так, спустя 30 минут тестирования FPS снизился до 23 градусов и играть стало невозможно.
Во втором эксперименте ведущий положил на брусок алюминия ещё и вентилятор. Спустя 1,5 часа игры в GTA 5 процессор нагрелся до 69 градусов и начал троттлить. Частота кадров при этом находилась в районе 40 к/с и ниже.
После этого эксперт заменил процессор AMD FX-4300 на AMD Sempron 145 и запустил уже «S.T.Á.L.K.E.R.: Тень Черно́быля». Температура процессора спустя 4 минуты составляла 47 градусов, спустя 15 минут - 58 градусов, спустя полчаса - 76 градусов, спустя 42 минуты - 85 градусов. А температура бруска алюминия при этом составляла 51 градус. Через 47 минут процессор нагрелся уже до 90 градусов, через час - до 103 градусов (алюминий - до 84 градусов).