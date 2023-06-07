Что делать, если монитор глючит конкретно с вашей видеокартой из-за несовместимости

После отключения драйвера видеокарты артефакты пропали. Решение проблемы с артефактами ведущий нашёл в настройках драйвера, в таком пункте, как «Изменение разрешения». Нужно переключиться на режим «Использовать настройки цвета NVIDIA» и установить значение 10bpc. Далее нужно просто нажать «Применить». После этого никаких глюков на изображениях у вас больше не будет.