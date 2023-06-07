Что делать, если монитор глючит конкретно с вашей видеокартой из-за несовместимости

Что делать, если монитор глючит конкретно с вашей видеокартой из-за несовместимостиЕсть один эффективный метод
Бывает, хоть и редко, так, что видеокарта вступает в конфликт с монитором и возникают в итоге на экране артефакты. Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech рассказал, как избавиться от этой проблемы.
В качестве примера монитора, который оказался несовместим с определённой видеокартой, эксперт YouTube-канала PRO Hi-Tech взял LG с OLED-экраном и частотой обновления 240 Гц.
К артефактам на экране приводила именно модель RTX 3080 Ti. В то же время 3070 Ti, 3090, 2080 Super, Intel HD Graphics работали без проблем.
После отключения драйвера видеокарты артефакты пропали. Решение проблемы с артефактами ведущий нашёл в настройках драйвера, в таком пункте, как «Изменение разрешения». Нужно переключиться на режим «Использовать настройки цвета NVIDIA» и установить значение 10bpc. Далее нужно просто нажать «Применить». После этого никаких глюков на изображениях у вас больше не будет.