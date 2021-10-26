Что известно о плюсах и минусах процессоров Intel Core 12-го поколения с «разнокалиберными» ядрами накануне выхода

Пользователь Xenos_One обозначил все достоинства и недостатки новых процессоров и предупредил, к каким изменениям и тратам нужно быть готовым желающим перейти на новые модели. Во-первых, у процессоров теперь новые крепления для всех систем охлаждения. Это значит, что в любом случае необходимо будет покупать кулер. Размеры сокета LGA1700 изменились, как и габариты самих процессоров Alder Lake-S. Из-за того что процессоры стали тоньше, они могут не прилегать плотно к радиатору.

Помимо этого, появится новый стандарт оперативной памяти - DDR5 SDRAM. Тактовая частота памяти составит 4800 МГц, при этом тайминги будут такими: 40-40-40-77. Вместе с тем простые модули оперативки DDR4 SDRAM с той же частотой имеют значения в два раза ниже: 20-30-30-50; есть и такие комплекты памяти, которые имеют тайминги 17-19-19-39. Стоимость модулей оперативной памяти нового стандарта составляет, судя по каталогу американского интернет-магазина NewEgg, 310-350 долларов (32 ГБ), или примерно 21,5-24 тысячи рублей.