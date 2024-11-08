Что известно о производительности процессора Apple M4 Ultra до премьеры

Ожидается, что М4 Ultra станет самым быстрым процессором в мире. Уже сейчас М4 Max показывает результаты лучше, чем любой другой чип, когда-либо созданный. Это касается как одноядерной, так и многоядерной производительности.

По словам Марка Гурмана, у М4 Ultra будет в два раза больше ядер, чем у М4 Мах. То есть 32 ядра CPU и 80 ядер GPU. Главное отличие ультра-версии от версии Max заключается в том, что у M4 Ultra будет новый монолитный дизайн. Это позволить улучшить производительность и энергоэффективность. Если предположить, что ядер действительно будет 32 и 80, то в многоядерных задачах М4 Ultra будет быстрее M4 Max только на 50%. Но это всё равно много, если сравнивать его с другими процессорами Intel и AMD.