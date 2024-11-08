Что известно о производительности процессора Apple M4 Ultra до премьеры

Что известно о производительности процессора Apple M4 Ultra до премьерыКак минимум нужно ожидать изменения дизайна чипа
Несколько месяцев назад Марк Гурман раскрыл все кодовые названия серии чипов М4. Среди них есть Hidra, которая и должна являться М4 Ultra. Он представляет собой монолитный чип с абсолютно новым дизайном, который влияет на производительность.
М2 Ultra, который сейчас есть, уступает М4 Pro (с 14 ядрами) по производительности. При этом стоит MacBook с М4 Pro 5 тысяч долларов, а M2 Ultra - 44 тысячи долларов.
Ожидается, что М4 Ultra станет самым быстрым процессором в мире. Уже сейчас М4 Max показывает результаты лучше, чем любой другой чип, когда-либо созданный. Это касается как одноядерной, так и многоядерной производительности.
По словам Марка Гурмана, у М4 Ultra будет в два раза больше ядер, чем у М4 Мах. То есть 32 ядра CPU и 80 ядер GPU. Главное отличие ультра-версии от версии Max заключается в том, что у M4 Ultra будет новый монолитный дизайн. Это позволить улучшить производительность и энергоэффективность. Если предположить, что ядер действительно будет 32 и 80, то в многоядерных задачах М4 Ultra будет быстрее M4 Max только на 50%. Но это всё равно много, если сравнивать его с другими процессорами Intel и AMD.