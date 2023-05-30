Что лучше купить: два отдельных монитора или один, но широкий

Чаще всего для игр и для работы используют два монитора, а не один. И у этого выбора есть несколько преимуществ.

Прежде всего у вас будет чёткое разделение рабочей области. Так удобнее заниматься монтажом видео, обработкой фотографий, написанием кода и т.п.

Также два монитора выйдут в любом случае дешевле, чем один широкий. Это касается и ситуации, когда вы покупаете их для компьютера «с нуля», и ситуации, когда докупаете второй монитор к уже готовой системе.

Наконец, у вас будет большое количество вариантов размещения мониторов. Поставить вы мониторы сможете почти в любом месте.