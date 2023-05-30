Что лучше купить: два отдельных монитора или один, но широкий

Что лучше купить: два отдельных монитора или один, но широкийТакое решение будет полезно практически для всех
Иногда проще купить один монитор, но широкий, а в каких-то случаях имеет смысл приобретать сразу два стандартных монитора. Подробнее об этом рассказал пользователь портала iXBT.com.
Чаще всего для игр и для работы используют два монитора, а не один. И у этого выбора есть несколько преимуществ.
Прежде всего у вас будет чёткое разделение рабочей области. Так удобнее заниматься монтажом видео, обработкой фотографий, написанием кода и т.п.
Также два монитора выйдут в любом случае дешевле, чем один широкий. Это касается и ситуации, когда вы покупаете их для компьютера «с нуля», и ситуации, когда докупаете второй монитор к уже готовой системе.
Наконец, у вас будет большое количество вариантов размещения мониторов. Поставить вы мониторы сможете почти в любом месте.
Что касается широкого монитора, то у него есть несколько особенностей и плюсов. Так, для его подключения нужен будет только один кабель. А ещё у вас будет единая область, благодаря чему вы сможете полноценно погрузиться в игру. Но лучше всего приобретать широкоформатную модель для развлекательных целей.