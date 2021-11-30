Что не так с современными материнскими платами и как их можно улучшить

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Что не так с современными материнскими платами и как их можно улучшитьРяд моментов обозначил пользователь Overclockers
Стали ли современные материнские платы лучше по сравнению со старыми? Автор материала считает, что не во всём. В статье на Overclockers он перечислил несколько недостатков этих устройств.
Как подчеркнул пользователь wwr222, описанные ниже недочёты касаются материнских плат всех производителей. Правда, некоторые замечания всё же являются довольно субъективными.
- Фокусировка на околосокетной зоне (зоне питания). Производители указывают, что у устройства 20 фаз питания. Однако после знакомства с обзорами оказывается, что их предусмотрено под процессор всего 6, но удвоенных.
- Система охлаждения. Как считает автор, существующие радиаторы, которые устанавливаются на материнские платы, неэффективны, так как не оптимизированы под обтекание воздушным потоком.
- Радиатор чипсета. Раньше они имели оребрение, а сейчас стали плоскими. Часто в современных вариантах ещё используется надпись и подсветка.
- Платы mATX. С правого края у них нет отверстий под крепление платы к корпусу. Из-за этого владелец может испытывать определённые трудности при сборке компьютера.
- Неудобное расположение гнёзд портов SATA и подключения вентиляторов. Как отметил автор, в его случае видеокарта перекрывает 4 слова портов SATA, из-за чего при подключении или отключении периферии карту необходимо будет снимать.
- Толщина текстолита плат. Одна из плат формата mATX, которую пользователь монтировал, оказалась очень тонкой и гибкой.
- RGB-Подсветка. Автор полагает, что было бы неплохо предложить покупателям на выбор версию материнской платы с подсветкой и без.
- Дизайн. Можно было бы сделать платы различных цветов.
Источник: Overclockers