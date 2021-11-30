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Что не так с современными материнскими платами и как их можно улучшить

Ряд моментов обозначил пользователь Overclockers
Стали ли современные материнские платы лучше по сравнению со старыми? Автор материала считает, что не во всём. В статье на Overclockers он перечислил несколько недостатков этих устройств.
Что не так с современными материнскими платами и как их можно улучшить

Как подчеркнул пользователь wwr222, описанные ниже недочёты касаются материнских плат всех производителей. Правда, некоторые замечания всё же являются довольно субъективными.

  1. Фокусировка на околосокетной зоне (зоне питания). Производители указывают, что у устройства 20 фаз питания. Однако после знакомства с обзорами оказывается, что их предусмотрено под процессор всего 6, но удвоенных.
Что не так с современными материнскими платами и как их можно улучшить
  1. Система охлаждения. Как считает автор, существующие радиаторы, которые устанавливаются на материнские платы, неэффективны, так как не оптимизированы под обтекание воздушным потоком.
Что не так с современными материнскими платами и как их можно улучшить
  1. Радиатор чипсета. Раньше они имели оребрение, а сейчас стали плоскими. Часто в современных вариантах ещё используется надпись и подсветка.
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  1. Платы mATX. С правого края у них нет отверстий под крепление платы к корпусу. Из-за этого владелец может испытывать определённые трудности при сборке компьютера.
Что не так с современными материнскими платами и как их можно улучшить
  1. Неудобное расположение гнёзд портов SATA и подключения вентиляторов. Как отметил автор, в его случае видеокарта перекрывает 4 слова портов SATA, из-за чего при подключении или отключении периферии карту необходимо будет снимать.
Что не так с современными материнскими платами и как их можно улучшить
  1. Толщина текстолита плат. Одна из плат формата mATX, которую пользователь монтировал, оказалась очень тонкой и гибкой.
  1. RGB-Подсветка. Автор полагает, что было бы неплохо предложить покупателям на выбор версию материнской платы с подсветкой и без.
  1. Дизайн. Можно было бы сделать платы различных цветов.
Источник: Overclockers
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