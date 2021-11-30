Что не так с современными материнскими платами и как их можно улучшить

Ряд моментов обозначил пользователь Overclockers

Стали ли современные материнские платы лучше по сравнению со старыми? Автор материала считает, что не во всём. В статье на Overclockers он перечислил несколько недостатков этих устройств.