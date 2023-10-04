Что нужно подбирать в комплектующих компьютера, чтобы он долго не устарел

Это краткий конспект видео Михаила Крошина (YouTube-канал «Мой Компьютер»). Подробнее о сборках и других темах о ПК можете ознакомиться с материалами на оригинальном YouTube-канале.

Минимальная стоимость приемлемой компьютерной сборки сегодня — это 40-45 тысяч рублей. Если пытаться собрать что-то дешевле, то ни о каком серьёзном апгрейде вы в дальнейшем можете и не мечтать.

Главное правило сборки под апгрейд — свежее «железо». То есть новое и с актуальными сокетами.

За 40 тысяч рублей на осень 2023 года вы сможете собрать новый компьютер с дискретной графикой максимум уровня GT 1030 2 ГБ или же с Ryzen 5 5600G (со встроенной графикой). В результате на этой интегрированной графике вы сможете без проблем запускать современные игры с 60+ FPS. А позже вдобавок к Ryzen 5 5600G вы сможете в любом момент прикупить производительную видеокарту: например, RTX 4070 или RX 7700 XT.

И не забывайте, что в будущем Ryzen 5 5600G можно будет без труда заменить на Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X.