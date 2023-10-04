Что нужно подбирать в комплектующих компьютера, чтобы он долго не устарел

Что нужно подбирать в комплектующих компьютера, чтобы он долго не устарелНа примере платформ AM4, AM5 и LGA1700
Самое главное ограничение любой компьютерной сборки - это бюджет. Но на каких комплектующих можно сэкономить, а на каких не стоит?
Это краткий конспект видео Михаила Крошина (YouTube-канал «Мой Компьютер»). Подробнее о сборках и других темах о ПК можете ознакомиться с материалами на оригинальном YouTube-канале.
Минимальная стоимость приемлемой компьютерной сборки сегодня — это 40-45 тысяч рублей. Если пытаться собрать что-то дешевле, то ни о каком серьёзном апгрейде вы в дальнейшем можете и не мечтать.
Главное правило сборки под апгрейд — свежее «железо». То есть новое и с актуальными сокетами.
За 40 тысяч рублей на осень 2023 года вы сможете собрать новый компьютер с дискретной графикой максимум уровня GT 1030 2 ГБ или же с Ryzen 5 5600G (со встроенной графикой). В результате на этой интегрированной графике вы сможете без проблем запускать современные игры с 60+ FPS. А позже вдобавок к Ryzen 5 5600G вы сможете в любом момент прикупить производительную видеокарту: например, RTX 4070 или RX 7700 XT.
И не забывайте, что в будущем Ryzen 5 5600G можно будет без труда заменить на Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X.
Из системы охлаждения для такой сборки можно взять ID-COOLING SE-226-XT. Он обойдётся не дороже 3-5 тысяч рублей.
Материнские платы в такой сборке стоит выбирать из тех, что работают на B550. Обязательно с четырьмя слотами ОЗУ. Оптимальный объём оперативной памяти в этом случае — 16 ГБ. Этого хватит для всех игр на высоких настройках графики. Что касается частоты, то абсолютно все процессоры Ryzen 5000 будут работать на 3600 МГц.
Обратите внимание также, чтобы материнская плата располагала минимум 6 фазами питания, хорошим металлическим радиатором и металлизированным портом PCI Express. Не целесообразно экономить и покупать китайские матплаты из AliExpress — в сборке в расчётом на дальнейший апгрейд всё нужно покупать новым, брендовым и с гарантией.
SSD-накопитель для системы и игр должен поддерживать NVMe. А вот в качестве второго или третьего накопителя можно купить и SATА SSD. Ну и объём должен быть от 1 ТБ, меньше покупать нецелесообразно.
Блок питания лучше сразу взять на 800-850 ватт. Стоить он будет примерно 8-9 тысяч рублей.
При выборе корпуса основных критерия два. Во-первых, в него должен поместиться вентилятор башенного типа, видеокарта и материнская плата. Во-вторых, нужен хороший продув спереди, а в интернет-магазинах выбирайте среди корпусов с металлическими сетками. Качественный недорогой корпус обойдётся вам в 4-6 тысяч рублей.
В результате у вас получится сборка стоимостью около 42-50 тысяч рублей. И в неё достаточно внести в будущем минимальные изменения, чтобы без существенного перетряхивания конфигурации компьютера собрать сборку, аналогичную сегодняшним новым компьютерам стоимостью в 65-83 тысячи рублей или 71-91 тысячу рублей (см. изображения выше) — всех компонентов хватит для раскрытия потенциала ПК в играх и программах ближайших нескольких лет.