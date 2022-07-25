Что вы неправильно понимали об оперативной памяти компьютеров

Что вы неправильно понимали об оперативной памяти компьютеровВсего есть пять самых популярных мифов
Есть несколько фактов, связанных с оперативной памятью, которые на самом деле являются заблуждениями. Но в это верят многие пользователи.
Устанавливать планки ОЗУ различного объёма и разных брендов нельзя. Это не так. Самое главное в этом случае - наличие поддержки модулей оперативной памяти материнской платой. При этом нужно понимать, что это всё же может ухудшить скорость работы компьютера. Что действительно делать нельзя, так это ставить планки, относящиеся к разным поколениям: например, к DDR4 и DDR3.
Разгон не требуется. Когда-то это действительно было так. Но сегодня известно, что при разгоне ОЗУ с 2400 МГц до 2900 МГц скорость обработки изображений повысится на 20 процентов.
Планки с радиаторами реже ломаются. Вообще оперативная память не может нагреться так же сильно, как процессор и чип видеоадаптера (например, до 200 градусов по Цельсию). Поэтому особого смысла в покупке таких устройств (с радиаторами) нет.
64-разрядные Windows могут работать с любым объёмом оперативной памяти. Каждая версия Windows имеет максимально возможные показатели объёма ОЗУ. Допустим, в Windows 7 Starter это не более 2 ГБ, поэтому даже если вы установите оперативную память большего объёма, система просто этого не увидит.
DDR3L и DDR3 нельзя установить на одной матплате. Несмотря на то что DDR3L требуется для работы на 0,15 В меньше, и DDR3L, и DDR3 можно ставить вместе.