Что вы неправильно понимали об оперативной памяти компьютеров

Устанавливать планки ОЗУ различного объёма и разных брендов нельзя. Это не так. Самое главное в этом случае - наличие поддержки модулей оперативной памяти материнской платой. При этом нужно понимать, что это всё же может ухудшить скорость работы компьютера. Что действительно делать нельзя, так это ставить планки, относящиеся к разным поколениям: например, к DDR4 и DDR3.