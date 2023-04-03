Что выбрать на AliExpress, Авито и др. для сборки хорошего игрового компьютера

Что выбрать на AliExpress, Авито и др. для сборки хорошего игрового компьютераСпециалист предложил три варианта по стоимости
Хотите собрать игровой компьютер? Вот на какие варианты вам стоит обратить внимание.
Фото: Stormforce Gaming
Эксперт портала 3DNews предложил три варианта сборок игрового компьютера: стоимостью до 30, 50 и 75 тысяч рублей включительно. При этом рассматривались запчасти в российских магазинах, на AliExpress и на «Авито».
Если говорить об игровой сборке за 30 тысяч рублей, то к ней были следующие требования. Она должна была тянуть игры в Full HD с низким или средним качеством графики («Магазины РФ») или же игры в 1080p с очень высоким пресетом (в основном), но без трассировки лучей («Авито», AliExpress). С предложенными вариантами вы можете ознакомиться ниже.
Следующая сборка - это игровой компьютер за 50 тысяч рублей. Варианты в столбце «Магазины РФ» подходят для запуска игр в 1080p с преимущественно высоким пресетом, но без трассировки лучей. Также вам придётся иногда пользоваться DLSS или FSR. Что касается «Авито» и AliExpress, то эти сборки подойдут для ААА-игр с преимущественно максимальным качеством графики в Full HD, с трассировкой лучей и использованием методов апскейлинга.
Наконец, вариант стоимостью до 75 тысяч рублей. В этом случае, если вы приобретёте в магазинах РФ компьютер, который потянет современные ААА-игры с преимущественно максимальным качеством графики в Full HD, в то же время на AliExpress и на «Авито» будет сборка, которая сможет запускать игры в WQHD.
Со всеми конфигурациями вы можете ознакомиться на изображениях выше.