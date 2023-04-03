Что выбрать на AliExpress, Авито и др. для сборки хорошего игрового компьютера

Следующая сборка - это игровой компьютер за 50 тысяч рублей. Варианты в столбце «Магазины РФ» подходят для запуска игр в 1080p с преимущественно высоким пресетом, но без трассировки лучей. Также вам придётся иногда пользоваться DLSS или FSR. Что касается «Авито» и AliExpress, то эти сборки подойдут для ААА-игр с преимущественно максимальным качеством графики в Full HD, с трассировкой лучей и использованием методов апскейлинга.

Наконец, вариант стоимостью до 75 тысяч рублей. В этом случае, если вы приобретёте в магазинах РФ компьютер, который потянет современные ААА-игры с преимущественно максимальным качеством графики в Full HD, в то же время на AliExpress и на «Авито» будет сборка, которая сможет запускать игры в WQHD.

Со всеми конфигурациями вы можете ознакомиться на изображениях выше.