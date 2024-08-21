Что взять в бюджетный игровой компьютер: RX 5700 XT 8 ГБ против GTX 1080 Ti

В игре Avatar: Frontiers of Pandora с FSR 3 Quality, пресетом High в среднем удалось получить 44 к/с (RX 5700 XT) и 48 к/с (GTX 1080 Ti).

Alan Wake 2 запускалась с FSR 2 Quality, высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 34 к/с и 39 к/с (с RX 5700 XT и GTX 1080 Ti соответственно).

Black Myth: Wukong шла с FSR 3 Quality, высокими настройками графики. Средний FPS в ней составлял 48 к/с (RX 5700 XT) и 42 к/с (GTX 1080 Ti).

Игра Cyberpunk 2077: Phantom Liberty шла с Native, пресетом High. Средняя производительность в ней находилась на уровне 47 к/с (RX 5700 XT) и 46 к/с (GTX 1080 Ti).

Call of Duty: Modern Warfare III шла с ультра-пресетом, Native. В среднем в этой игре частота кадров составляла 74 к/с (5700 XT) и 61 к/с (1080 Ti).

В игре Counter Strike 2 с Native, пресетом Very High средняя частота кадров равнялась 108 к/с (RX 5700 XT) и 105 к/с (GTX 1080 Ti).