Что взять в бюджетный игровой компьютер: RX 5700 XT 8 ГБ против GTX 1080 Ti

Что взять в бюджетный игровой компьютер: RX 5700 XT 8 ГБ против GTX 1080 TiРазница между видеокартами была незначительной
В игре Avatar: Frontiers of Pandora с FSR 3 Quality, пресетом High в среднем удалось получить 44 к/с (RX 5700 XT) и 48 к/с (GTX 1080 Ti).
Alan Wake 2 запускалась с FSR 2 Quality, высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 34 к/с и 39 к/с (с RX 5700 XT и GTX 1080 Ti соответственно).
Black Myth: Wukong шла с FSR 3 Quality, высокими настройками графики. Средний FPS в ней составлял 48 к/с (RX 5700 XT) и 42 к/с (GTX 1080 Ti).
Игра Cyberpunk 2077: Phantom Liberty шла с Native, пресетом High. Средняя производительность в ней находилась на уровне 47 к/с (RX 5700 XT) и 46 к/с (GTX 1080 Ti).
Call of Duty: Modern Warfare III шла с ультра-пресетом, Native. В среднем в этой игре частота кадров составляла 74 к/с (5700 XT) и 61 к/с (1080 Ti).
В игре Counter Strike 2 с Native, пресетом Very High средняя частота кадров равнялась 108 к/с (RX 5700 XT) и 105 к/с (GTX 1080 Ti).
Игра Ghost of Tsushima тестировалась с Native, TAA, пресетом High. Средний FPS в ней равнялся 65 к/с (RX 5700 XT) и 48 к/с (GTX 1080 Ti).
В игре Horizon Forbidden West с Native, высоким пресетом, TAA средняя частота кадров составляла 53 к/с (5700 XT) и 46 к/с (1080 Ti).
Once Human шла с Native, Very High Preset. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 71 к/с (RX 5700 XT) и 78 к/с (GTX 1080 Ti).
PUBG Battlegrounds запускалась с Native, пресетом Ultra, Replay. В среднем в этой игре удалось получить 96 к/с и 109 к/с (RX 5700 XT и GTX 1080 Ti соответственно).
Ratchet and Clank шла с Native, пресетом High, TAA. Средняя частота кадров здесь составляла 48 к/с (с RX 5700 XT) и 58 к/с (с GTX 1080 Ti).
В игре Red Dead Redemption 2 с Max Settings, TAA High средние показатели FPS равнялись 53 к/с (RX 5700 XT) и 44 к/с (GTX 1080 Ti).
Вывод
Во всех играх в целом по средней частоте кадров RX 5700 XT оказалась всего на 3% быстрее, чем GTX 1080 Ti (62 к/с и 60 к/с соответственно).
Характеристики игровых сборок:
- процессор AMD Ryzen 5 7600X;
- матплата MSI PRO X670-P WIFI;
- оперативная память 32GB (2×16GB) DDR5 6400MHz CL32;
- система охлаждения MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
- блок питания CORSAIR RM1000X — 1000 Watt PSU;
- SSD WD BLUE SN570 2TB;
- операционная система Windows 11 Pro (x64) Build 23H2;
- видеокарта ASUS GTX 1080 Ti STRIX OC/ASUS RX 5700 XT TUF GAMING V1.