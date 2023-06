Цирк с Невидиями: как RTX 4060 Ti тянет игры в 4K

В Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом средняя частота кадров находилась на уровне 21 к/с, минимальная - 19 к/с, максимальная - 25 к/с. С DLSS 3 Quality производительность в среднем составляла уже 42 к/с, минимальная - 39 к/с, а максимальная - 46 к/с.

Hogwarts Legacy запускали на ультра-настройках графики и с текстурами Medium. В среднем удалось получить в этой игре 35 к/с, минимальная частота кадров равнялась 27 к/с, максимальная - 39 к/с. При использовании DLSS 3 Quality показатели составляли 57 к/с в среднем, 31 к/с минимально и 63 к/с максимально.

GTA 5 шла с ультра-пресетом и с MSAA Off. Средняя производительность в ней равнялась около 70 к/с, минимальная - 61 к/с, максимальная - 73 к/с.

Red Dead Redemption 2 тестировалась с DLSS Quality и без. Запускалась при этом игра на ультра-настройках. В среднем без DLSS Quality удалось получить здесь 40 к/с, минимально - 37 к/с, максимально - 45 к/с. С DLSS Quality значения составили 47 к/с, 45 к/с и 50 к/с соответственно.

Sons Of The Forest запускалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 35 к/с, минимальный FPS равнялся 28 к/с, максимальный - 53 к/с.

The Last Of US Part 1 шла на ультра-настройках графики тоже с DLSS Quality и без. Без DLSS Quality средняя частота кадров составляла 30 к/с, минимальная - 23 к/с, максимальная - 34 к/с, с DLSS Quality - 35 к/с, 18 к/с и 45 к/с соответственно.