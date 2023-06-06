Цирк с Невидиями: как RTX 4060 Ti тянет игры в 4K

Цирк с Невидиями: как RTX 4060 Ti тянет игры в 4KПротестировали её в 12 играх
Авторы YouTube-канала ShadowSeven в одном из выпусков проверили, какой будет средняя производительность в играх у видеокарты RTX 4060 Ti. Запускались все игры в разрешении 4К.
В Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом средняя частота кадров находилась на уровне 21 к/с, минимальная - 19 к/с, максимальная - 25 к/с. С DLSS 3 Quality производительность в среднем составляла уже 42 к/с, минимальная - 39 к/с, а максимальная - 46 к/с.
Hogwarts Legacy запускали на ультра-настройках графики и с текстурами Medium. В среднем удалось получить в этой игре 35 к/с, минимальная частота кадров равнялась 27 к/с, максимальная - 39 к/с. При использовании DLSS 3 Quality показатели составляли 57 к/с в среднем, 31 к/с минимально и 63 к/с максимально.
GTA 5 шла с ультра-пресетом и с MSAA Off. Средняя производительность в ней равнялась около 70 к/с, минимальная - 61 к/с, максимальная - 73 к/с.
Red Dead Redemption 2 тестировалась с DLSS Quality и без. Запускалась при этом игра на ультра-настройках. В среднем без DLSS Quality удалось получить здесь 40 к/с, минимально - 37 к/с, максимально - 45 к/с. С DLSS Quality значения составили 47 к/с, 45 к/с и 50 к/с соответственно.
Sons Of The Forest запускалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 35 к/с, минимальный FPS равнялся 28 к/с, максимальный - 53 к/с.
The Last Of US Part 1 шла на ультра-настройках графики тоже с DLSS Quality и без. Без DLSS Quality средняя частота кадров составляла 30 к/с, минимальная - 23 к/с, максимальная - 34 к/с, с DLSS Quality - 35 к/с, 18 к/с и 45 к/с соответственно.
Atomic Heart шла на настройках графики Max. Производительность в среднем в этой игре равнялась 43 к/с, минимальная - 33 к/с, максимальная - 57 к/с.
GOD OF WAR запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS без DLSS Quality в этой игре находился в районе 64 к/с, минимальный FPS составлял 40 к/с, максимальный - 87 к/с. С DLSS Quality все эти значения равнялись 54 к/с, 47 к/с и 61 к/с.
Forza Horizon 5 шла с пресетом Extreme, RT Extreme. Без DLSS 3 Quality производительность в игре в среднем составляла 39 к/с, минимальная - 18 к/с, максимальная - 47 к/с, с DLSS 3 Quality - 45 к/с, 19 к/с и 49 к/с.
В Assassin's Creed Valhalla на ультра-настройках средняя частота кадров равнялась 38 к/с, минимальная - 35 к/с, максимальная - 40 к/с.
Elden Ring запускалась с пресетом Maximum. В среднем в этой игре FPS составил 38 к/с, минимальный - 32 к/с, максимальный - 43 к/с.
Игра Spider-Man Miles Morales шла с пресетом Very High. Без DLSS 3 Quality средняя производительность равнялась 36 к/с, минимальная - 28 к/с, а максимальная - 51 к/с. При этом с DLSS 3 Quality показатели составляли 56 к/с, 54 к/с и 57 к/с соответственно.
Вывод
Средняя производительность во всех протестированных проектах у GeForce RTX 4060 Ti и AMD Ryzen 5 5600X составила 43 к/с.
Характеристики игровой сборки:
- процессор AMD Ryzen 5 5600X;
- видеокарта Asus Dual Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB;
- оперативная память 16GB DDR4 3600Mhz;
- операционная система Windows 10 Pro;
- SSD 1TB M.2 Kingston;
- HDD 2TB External;
- материнская плата GIGABYTE B550M DS3H;
- блок питания Corsair CX650F RGB 650 Watt.