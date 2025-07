Core i5-14600K сравнили с i9-12900 в играх

В игре Silent Hill 2 с пресетом Low средняя производительность была на уровне 138 к/с (12900) и 137 к/с (14600К).

Игра Starfield запускалась с низкой графикой. В среднем здесь частота кадров составляла 110 к/с (12900) и 120 к/с (14600К).

Проект Oblivion Remastered шёл с графикой Low. Средняя частота кадров в нём равнялась 125 к/с (12900) и 154 к/с (14600К).

The Witcher 3 тестировался на настройках графики Medium. Средний FPS в этой игре был в районе 219 к/с (12900) и 247 к/с (14600К).

Игра Final Fantasy Rebirth запускалась с пресетом Medium. В среднем в ней частота кадров равнялась 119 к/с (12900) и 117 к/с (14600К).

В Kingdom Come Deliverance с высоким пресетом удалось получить в среднем 189 к/с (12900) и 215 к/с (14600К).

Last of Us II тестировалась с графикой Medium. Средняя производительность здесь составляла 151 к/с (12900) и 156 к/с (14600К).

Вывод

Разница между i9-12900 и i5-14600К по среднему FPS во всех играх составила 6% (182 к/с и 193 к/с соответственно).

Тестовый стенд: