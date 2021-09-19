Core i5 и Ryzen 5 подключили к видеокарте среднего класса и сравнили в играх

Тестирование процессоров проводилось в двух разрешениях - 1920 х 1080 и 2560 х 1440 - и в комплекте с видеокартой Radeon RX 5700 XT, отметил автор материала. При этом во время тестов запускались такие игры, как Crysis Remastered, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Mafia Remastered, Project CARS 3, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Total War Saga: Troy.

Самые высокие показатели во всех проектах были у процессора Core i5-10600КF вместе с графическим ускорителем Ryzen 5 3600X. То же самое можно сказать и по поводу средних результатов: согласно им лидировала модель Core i5-10600КF. Она была быстрее Ryzen 5 3600X на 3-7 процентов в разных режимах работы.