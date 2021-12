Core i5 против i3 для игр на встройке: насколько велика разница?

Эксперт канала PC Support & Gaming Test запустил два ноутбука (Lenovo IdeaPad Slim 5 82FE00QLIN с Intel Core i5 11th Gen 1135G7, Lenovo IdeaPad Slim 3 82H801FKIN с Intel Core i3 11th Gen 1115G4) в шести играх. Среди проектов - The Witcher 3: Wild Hunt, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Mafia: Definitive Edition, Grand Theft Auto V, Far Cry 5.

В The Witcher 3: Wild Hunt на низких настройках в 720p разница в производительности между Core i5 и i3 составляет около 10 кадров: 30-34 к/с против 40-44 к/с.

Shadow of the Tomb Raider запускается в 720p на минимальных настройках с примерно 30 к/с на ноутбуке с i3 и примерно 35 к/с на ноутбуке с i5.

С теми же, что и до этого, установленными параметрами в Red Dead Redemption 2 конфигурация с i3 имеет частоту кадров в районе 20 к/с, а конфигурация с i5 - около 35 к/с.