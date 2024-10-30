Core Ultra 285K раскрыл свой потенциал с обновлённой Windows. Но только в рабочих задачах

В рабочих программах новый Intel 285K показывал себя хорошо. К примеру, в Cinebench 2023 с одним ядром 5 ГГц удалось получить результат на 10,7% лучше, чем с 13 900К. В Cinebench 2024 (одно ядро 5 ГГц) разница между ними составляла уже 13,6%, а между 285К и 9950Х — 9,9%.

При этом если вы не поставите Windows с нуля после установки процессора 285К, то производительность в целом может снизиться где-то на 12%.

Замеры Core Ultra 285K во всех остальных рабочих приложениях — ниже.