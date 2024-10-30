Core Ultra 285K раскрыл свой потенциал с обновлённой Windows. Но только в рабочих задачах

Core Ultra 285K раскрыл свой потенциал с обновлённой Windows. Но только в рабочих задачахРади игр переходить на него с 12 или 13 поколения Intel смысла нет
В рабочих программах новый Intel 285K показывал себя хорошо. К примеру, в Cinebench 2023 с одним ядром 5 ГГц удалось получить результат на 10,7% лучше, чем с 13 900К. В Cinebench 2024 (одно ядро 5 ГГц) разница между ними составляла уже 13,6%, а между 285К и 9950Х — 9,9%.
При этом если вы не поставите Windows с нуля после установки процессора 285К, то производительность в целом может снизиться где-то на 12%.
Замеры Core Ultra 285K во всех остальных рабочих приложениях — ниже.
Что касается игр, то в большинстве из них процессор 285K не дотягивал до 13 900К и 9950Х. Хотя, например, в «A Plague Tale: Requiem» по средней частоте кадров новинка выдала 181 к/с, как и 9950Х, а с 13 900К средний FPS равнялся 180 к/с. Со всеми результатами тестирования (в связке чипов с RTX 4090) вы можете ознакомиться выше.
Вывод
Windows 10 всё ещё работает быстрее с любыми процессорами. Есть определённые режимы, при которых Intel 285K показывает себя лучше всего, но эксперт ожидал от этого процессора большего. Поэтому и менять 13 900-й на новинку точно не стоит.