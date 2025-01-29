Core Ultra 9 285K сравнили с Ryzen 9950X, 9800X3D и i9−14900K

С разгоном ситуация осталась примерно такой же. В рабочих программах Core Ultra 9 285K показывает себя очень даже хорошо, а в игровых проектах отстаёт от всех остальных. Он также получил наименьший прирост от разгона среди процессоров без 3D-кэша: 12% в среднем. В играх же всё стало ещё хуже: Ultra 9 285K оказался по среднему FPS медленнее i9−14900K и R9 9950X на 7%, R7 9800X3D — на 30%.