Core Ultra 9 285K сравнили с Ryzen 9950X, 9800X3D и i9−14900K

Core Ultra 9 285K сравнили с Ryzen 9950X, 9800X3D и i9−14900KПатчи ничего не исправили — по-прежнему никудышный CPU для игр и хороший для работы
Сборки с Core Ultra 9 285K, R9 9950X, R7 9800X3D и i9−14900K тестировались как в стоке, так и в разгоне. С результатами без разгона в синтетических тестах вы можете ознакомиться ниже.
Среди игр запускались в Full HD Cyberpunk 2077, Starfield, Hogwarts Legacy, Warhammer 40,000: Space Marine II, StarCraft II, Uncharted 3 RPCS3, PUBG: BATTLEGROUNDS, Counter Strike 2, Escape From Tarkov, RUST. В среднем же в них Ultra 9 285K занимает последнее место. i9−14900K его обошёл по среднему FPS на 6%, R9 9950X — на 3%, а R7 9800X3D — на 34%.
С разгоном ситуация осталась примерно такой же. В рабочих программах Core Ultra 9 285K показывает себя очень даже хорошо, а в игровых проектах отстаёт от всех остальных. Он также получил наименьший прирост от разгона среди процессоров без 3D-кэша: 12% в среднем. В играх же всё стало ещё хуже: Ultra 9 285K оказался по среднему FPS медленнее i9−14900K и R9 9950X на 7%, R7 9800X3D — на 30%.
Вывод
Высокая цена на старте по сравнению с предшественником и более низкая производительность в играх точно не делают Ultra 9 285K желанным процессором для геймеров. Однако как рабочая лошадка эта модель выглядит интересно. У неё высокая производительность всех ядер, отличная совместимость с высокочастотной памятью, отличная энергоэффективность.
Характеристики игрового компьютера: — видеокарта Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC; — процессор Intel Сore i9−14900KF/Intel Сore Ultra 9 285K/AMD Ryzen 9 9950X/AMD Ryzen 7 9800X3D. — материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore/ASUS ROG Maximus Z890 Apex/ASUS ROG Crosshair X670E Hero; — оперативная память DDR5 TeamGroup T-Force Xtreem [FFXD548G7200HC34ADC01] 2×24 ГБ; — система охлаждения Ocypus Iota L36 WH; — накопитель Kingston KC3000 2 ТБ; — блок питания DeepCool PX1300P; — корпус BC1 Open Benchtable; — операционная система Windows 11 24H2.