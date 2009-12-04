Corsair разгоняет модуль памяти CMGTX2 DIMM DDR3 до 2250 МГц
Если решения в популярной линейке Dominator GT кажутся недостаточно быстрыми, возможно, вам придется по вкусу новая разработка компании Corsair. Специально для привередливых пользователей американский производитель анонсировал новую серию Dominator GTX, продукты в которой позволят достичь наивысшей производительности.
Новая серия памяти Dominator GTX ориентирована на сообщество геймеров, оверклокеров и компьютерных энтузиастов, а первый модуль в этой линейке получил название CMGTX2 DIMM, оснащен памятью DDR3 с частотой 2250 МГц и предназначен для установки в высококлассные материнские платы на чипсетах Intel X58/P55.
При этом тайминги данного модуля находятся на уровне 8-8-8-24, а рабочее напряжение равняется 1,65 вольта. Все решения в линейке Dominator GTX будут оснащаться радиаторными ребрами DHX+, а первый модуль в данной серии будет доступен с 8 декабря в ограниченном количестве и только в фирменном онлайн-магазине Corsair.
Источник новости: Tcmagazine