Corsair разгоняет модуль памяти CMGTX2 DIMM DDR3 до 2250 МГц

Новая серия памяти Dominator GTX ориентирована на сообщество геймеров, оверклокеров и компьютерных энтузиастов, а первый модуль в этой линейке получил название CMGTX2 DIMM, оснащен памятью DDR3 с частотой 2250 МГц и предназначен для установки в высококлассные материнские платы на чипсетах Intel X58/P55.

При этом тайминги данного модуля находятся на уровне 8-8-8-24, а рабочее напряжение равняется 1,65 вольта. Все решения в линейке Dominator GTX будут оснащаться радиаторными ребрами DHX+, а первый модуль в данной серии будет доступен с 8 декабря в ограниченном количестве и только в фирменном онлайн-магазине Corsair.

Источник новости: Tcmagazine