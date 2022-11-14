Даже ультрабучный обрезанный Core i5 Alder Lake очень крут в играх, если добавить к нему хотя бы RTX 2050

Даже ультрабучный обрезанный Core i5 Alder Lake очень крут в играх, если добавить к нему хотя бы RTX 2050Вот какую производительность вы сможете получить в этом случае
Эксперты канала PC Support & Gaming Test протестировали в 15 современных игровых проектах ноутбук Acer Aspire 5 2022 на базе процессора Intel Core i5 1240P с видеокартой GeForce RTX 2050. Запускались эти игры в Full HD.
Производительность ультрабука Acer Aspire 5 2022 с процессором Core i5 1240P и видеокартой RTX 2050 авторы YouTube-канала PC Support & Gaming Test проверили в 15 играх в 1080p.
В Horizon Zero Dawn с пресетом Medium удалось в среднем получить 40,5 к/с.
Grand Theft Auto V шла на высоких настройках графики. В ней средний FPS равнялся 103 к/с.
Assassin's Creed Valhalla запускалась на настройках Medium. Средняя частота кадров в этой игре составила 41,5 к/с.
Forza Horizon 5 шла тоже с пресетом Medium. В среднем здесь производительность равнялась 60,5 к/с.
В Far Cry 6 с графикой Medium средний FPS составлял 48 к/с.
Проект Elden Ring запускался с низким пресетом. Средняя производительность в нём составляла 43 к/с.
В Shadow of the Tomb Raider на высоких настройках графики средняя частота кадров находилась на уровне 44 к/с.
Игра Watch Dogs: Legion запускалась с пресетом Medium. Производительность в среднем здесь равнялась 41,5 к/с.
Far Cry 5 шла с высоким пресетом. Частота кадров в среднем в этой игре составила 61,5 к/с.
В Fortnite с низкими настройками графики, View Distance Epic, DX12 средняя производительность составляла 76 к/с.
The Witcher 3: Wild Hunt запускалась с пресетом High и отключенной функцией HairWorks. В среднем в этой игре частота кадров находилась на уровне 53,5 к/с.
В CS:GO на высоких настройках графики производительность в среднем равнялась 149 к/с.
Cyberpunk 2077 шла с пресетом Low, DLSS Balanced. Средний FPS в этой игре составлял 48 к/с.
С высоким пресетом и DLSS Auto в Red Dead Redemption 2 удалось достичь 38 к/с.
Call of Duty: Warzone запускалась на настройках графики Low и с DLSS Balanced. Средняя производительность в этом случае составила 69 к/с.
Вывод
В играх в разрешении Full HD на Acer Aspire 5 (2022) вы можете получить в среднем примерно 61 к/с (средний FPS во всех 15 играх). Лучших средних показателей FPS при этом удалось достичь в CS:GO, худших - в Red Dead Redemption 2.
Характеристики ноутбука Acer Aspire 5 A515-57G:
- процессор Intel Core i5 12th Gen 1240P (P-Cores: 4, E-Cores: 8);
- оперативная память 16GB DDR4 3200 Mhz Dual Channel;
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 2050 4GB GDDR6 (TGP: 35W);
- накопитель 512GB SSD;
- операционная система Windows 11.