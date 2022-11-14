Даже ультрабучный обрезанный Core i5 Alder Lake очень крут в играх, если добавить к нему хотя бы RTX 2050

В Shadow of the Tomb Raider на высоких настройках графики средняя частота кадров находилась на уровне 44 к/с.

Игра Watch Dogs: Legion запускалась с пресетом Medium. Производительность в среднем здесь равнялась 41,5 к/с.

Far Cry 5 шла с высоким пресетом. Частота кадров в среднем в этой игре составила 61,5 к/с.

В Fortnite с низкими настройками графики, View Distance Epic, DX12 средняя производительность составляла 76 к/с.

The Witcher 3: Wild Hunt запускалась с пресетом High и отключенной функцией HairWorks. В среднем в этой игре частота кадров находилась на уровне 53,5 к/с.

В CS:GO на высоких настройках графики производительность в среднем равнялась 149 к/с.

Cyberpunk 2077 шла с пресетом Low, DLSS Balanced. Средний FPS в этой игре составлял 48 к/с.

С высоким пресетом и DLSS Auto в Red Dead Redemption 2 удалось достичь 38 к/с.

Call of Duty: Warzone запускалась на настройках графики Low и с DLSS Balanced. Средняя производительность в этом случае составила 69 к/с.

Вывод

В играх в разрешении Full HD на Acer Aspire 5 (2022) вы можете получить в среднем примерно 61 к/с (средний FPS во всех 15 играх). Лучших средних показателей FPS при этом удалось достичь в CS:GO, худших - в Red Dead Redemption 2.

Характеристики ноутбука Acer Aspire 5 A515-57G: