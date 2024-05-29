DDR5 8400 МГц в одноканале и 4800 МГц во многоканале сравнили в играх

Horizon Forbidden West в разрешении 1080p шла со средней производительностью 178 к/с (8400 МГц) и 172 к/с (4800 МГц), в 1440p — 143 и 139 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare II тестировалась в 1080p со средним FPS 219 к/с (8400 МГц) и 222 к/с (4800 МГц), в разрешении 1440p — 185 и 182 к/с соответственно. При повторном запуске удалось получить в 1080p 235 и 229 к/с соответственно, в 1440p — 169 и 165 к/с соответственно.

В игре Call of Duty Modern Warfare III удалось в среднем в 1080p получить 259 к/с (8400 МГц) и 247 к/с (4800 МГц), в 1440p — 213 и 210 к/с соответственно.

Игра Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p со средней частотой кадров 191 к/с (8400 МГц) и 189 к/с (4800 МГц), в 1440p — со 166 и 160 к/с соответственно.

Horizon Zero Dawn тестировалась в Full HD с 233 к/с и 227 к/с в среднем (8400 МГц и 4800 МГц соответственно), в 2К — со 181 и 176 к/с соответственно.