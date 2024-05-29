DDR5 8400 МГц в одноканале и 4800 МГц во многоканале сравнили в играх

DDR5 8400 МГц в одноканале и 4800 МГц во многоканале сравнили в играхЗапускали их в проектах в 1080p и 1440p
Horizon Forbidden West в разрешении 1080p шла со средней производительностью 178 к/с (8400 МГц) и 172 к/с (4800 МГц), в 1440p — 143 и 139 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare II тестировалась в 1080p со средним FPS 219 к/с (8400 МГц) и 222 к/с (4800 МГц), в разрешении 1440p — 185 и 182 к/с соответственно. При повторном запуске удалось получить в 1080p 235 и 229 к/с соответственно, в 1440p — 169 и 165 к/с соответственно.
В игре Call of Duty Modern Warfare III удалось в среднем в 1080p получить 259 к/с (8400 МГц) и 247 к/с (4800 МГц), в 1440p — 213 и 210 к/с соответственно.
Игра Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p со средней частотой кадров 191 к/с (8400 МГц) и 189 к/с (4800 МГц), в 1440p — со 166 и 160 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn тестировалась в Full HD с 233 к/с и 227 к/с в среднем (8400 МГц и 4800 МГц соответственно), в 2К — со 181 и 176 к/с соответственно.
Игра The Last of Us в разрешении 1080p шла со средней частотой кадров 174 к/с (8400 МГц) и 169 к/с (4800 МГц), в 1440p — со 140 и 136 к/с соответственно.
God of War запускалась в 1080p со средним FPS на уровне 218 к/с в обоих случаях, в 1440p — со 184 к/с (8400 МГц) и 182 к/с (4800 МГц).
В Spider-Man в Full HD удалось в среднем получить 292 к/с (8400 МГц) и 279 к/с (4800 МГц), в 2К — 231 и 225 к/с соответственно.
Resident Evil 4 тестировалась в 1080p со средней производительностью 258 к/с (8400 МГц) и 245 к/с (4800 МГц), в 1440p — 225 и 214 к/с.
Dying Light 2 запускалась в разрешении Full HD со средней частотой кадров 217 к/с (8400 МГц) и 215 к/с (4800 МГц), в разрешении 2К — со 179 и 176 к/с соответственно.
Вывод
Оперативная память 1×24 ГБ DDR5 8400 МГц была всегда быстрее в играх, чем 2×16 ГБ DDR5 4800 МГц. В разрешении 1080p разница между ними составляла 3% (225 к/с и 219 к/с соответственно), в 1440p — 2% (183 к/с и 179 к/с соответственно).
Характеристики сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9−14900KS (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 1×24 ГБ DDR5 8400 МГц/2x16 ГБ DDR5 4800 МГц.