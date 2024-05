DDR5 8400 МГц в одноканале и 4800 МГц во многоканале сравнили в играх

Игра The Last of Us в разрешении 1080p шла со средней частотой кадров 174 к/с (8400 МГц) и 169 к/с (4800 МГц), в 1440p — со 140 и 136 к/с соответственно.

God of War запускалась в 1080p со средним FPS на уровне 218 к/с в обоих случаях, в 1440p — со 184 к/с (8400 МГц) и 182 к/с (4800 МГц).

В Spider-Man в Full HD удалось в среднем получить 292 к/с (8400 МГц) и 279 к/с (4800 МГц), в 2К — 231 и 225 к/с соответственно.

Resident Evil 4 тестировалась в 1080p со средней производительностью 258 к/с (8400 МГц) и 245 к/с (4800 МГц), в 1440p — 225 и 214 к/с.

Dying Light 2 запускалась в разрешении Full HD со средней частотой кадров 217 к/с (8400 МГц) и 215 к/с (4800 МГц), в разрешении 2К — со 179 и 176 к/с соответственно.

Вывод

Оперативная память 1×24 ГБ DDR5 8400 МГц была всегда быстрее в играх, чем 2×16 ГБ DDR5 4800 МГц. В разрешении 1080p разница между ними составляла 3% (225 к/с и 219 к/с соответственно), в 1440p — 2% (183 к/с и 179 к/с соответственно).

Характеристики сборок: