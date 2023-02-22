«Дедушка» четырёхъядерных процессоров 16 лет спустя: Core 2 Quad Q6600 в современных играх

Процессор Intel Core 2 Quad Q6600 вышел ещё в 2007 году. Но как он тянет современные игры в Full HD? Запускали его в связке с видеокартой RTX 2060 6 ГБ.

CS:GO шла с низким пресетом в 1080p. В среднем здесь частота кадров равнялась 65 к/с.

Cyberpunk 2077 не запустилась вообще с этим процессором.

В GTA 5 в Full HD на низких настройках графики удалось получить в среднем 42 к/с.

Fortnite запускалась с пресетом Low/PM. Средний FPS в этом случае был равен 41 к/с.

Dota 2 шла на настройках графики Low. Средняя производительность в этой игре составляла 38 к/с.

Valorant тоже запускалась на низких настройках графики. В среднем частота кадров в этом случае равнялась 59 к/с.