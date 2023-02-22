«Дедушка» четырёхъядерных процессоров 16 лет спустя: Core 2 Quad Q6600 в современных играх

«Дедушка» четырёхъядерных процессоров 16 лет спустя: Core 2 Quad Q6600 в современных играхКак он показывает себя сегодня?
Эксперт YouTube-канала zWORMz Gaming проверил в 12 современных играх процессор Core 2 Quad Q6600. Какие результаты можно получить в Full HD с ним сейчас?
Фото: TechSpot
Процессор Intel Core 2 Quad Q6600 вышел ещё в 2007 году. Но как он тянет современные игры в Full HD? Запускали его в связке с видеокартой RTX 2060 6 ГБ.
CS:GO шла с низким пресетом в 1080p. В среднем здесь частота кадров равнялась 65 к/с.
Cyberpunk 2077 не запустилась вообще с этим процессором.
В GTA 5 в Full HD на низких настройках графики удалось получить в среднем 42 к/с.
Fortnite запускалась с пресетом Low/PM. Средний FPS в этом случае был равен 41 к/с.
Dota 2 шла на настройках графики Low. Средняя производительность в этой игре составляла 38 к/с.
Valorant тоже запускалась на низких настройках графики. В среднем частота кадров в этом случае равнялась 59 к/с.
zWORMz Gaming
В Team Fortress 2 с пресетом Low средняя производительность составляла 82 к/с.
PUBG запускалась на настройках графики Very Low. Средняя частота кадров в этой игре составляла 30 к/с.
Игра RUST шла на самых низких настройках графики. В среднем производительность в ней равнялась 36 к/с.
В Minecraft Java тоже с пресетом Lowest средний FPS составил 146 к/с.
The Witcher 3 запускалась с самым низким пресетом. В среднем в ней частота кадров равнялась 31 к/с.
Battlefield 3 шла на низких настройках графики. В среднем в этой игре производительность составляла 49 к/с.
Вывод
Во всех играх, которые запустились на протестированной сборке, в среднем удалось получить 56 к/с. Но, возможно, результаты были бы лучше с разгоном или на Windows 7.
Характеристики компьютерной сборки:
- процессор Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz;
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 6GB - Palit;
- оперативная память 8GB DDR2 800MHz (4x2GB) Dual Channel;
- операционная система Windows 10 Pro;
- SSD Kingston A400 480GB;
- материнская плата Asus Maximus II Formula;
- блок питания XFX TS 550W.