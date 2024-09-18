Дешёвая видеокарта из новых: RTX 3050 6 ГБ или RX 6500 XT 4 ГБ?Лучше покупать 3050
Видеокарты RX 6500 XT 4 ГБ и RTX 3050 6 ГБ запускали в играх с PCIe 4.0 и 3.0.
Прежде всего, эксперт протестировал сборки с Ray Tracing. Лучше себя показала RTX 3050. При этом запускалась игра Cyberpunk 2077. Частота кадров с 3050 составляла около 40−45 к/с, с 6500XT — примерно 20 к/с и меньше.
С PCIe 4.0 в Cyberpunk 2077 запускался со средним пресетом. Удалось в среднем в этой игре получить 54 к/с (3050) и 46 к/с (6500XT).
В Forza Horizon 5 с высоким пресетом, TAA средний FPS составлял 85 к/с (RTX 3050) и 72 к/с (RX 6500 XT).
Игра RDR2 запускалась с настройками графики Xbox One X Equiv. Средняя производительность вновь была выше у 3050: 68 к/с против 63 к/с у 6500XT.
Starfield тестировалась с самой низкой графикой. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 41 к/с и 40 к/с (с 3050 и 6500XT соответственно).
Black Myth: Wukong Benchmark Tool шла с пресетом Low. В ней удалось получить в среднем 46 к/с (3050) и 41 к/с (6500XT).
С PCIe 3.0 в Cyberpunk средняя частота кадров равнялась 54 к/с (3050) и 42 к/с (6500XT).
В игре Forza Horizon с теми же настройками, но с PCIe 3.0 средний FPS составлял 84 к/с (3050) и 50 к/с (6500XT).
Игра RDR2 запускалась с PCIe 3.0 со средней производительностью 67 к/с (RTX 3050) и 49 к/с (RX 6500XT).
В Starfield с PCIe 3.0 средний FPS находился на уровне 40 к/с (3050) и 37 к/с (6500XT), в Black Myth: Wukong Benchmark Tool — 45 и 38 к/с соответственно.
Вывод
В целом лучшей была в играх RTX 3050. Хоть и разница между ней и RX 6500XT незначительная. С PCIe 3.0 она составляла по среднему FPS всего 14% (59 к/с и 52 к/с), с PCIe 4.0 — 35% (58 к/с и 43 к/с).