Дешёвую, среднюю и дорогую модификации RTX 3090 Ti сравнили в играх

Эксперты YouTube-канала TheSpyHood узнали, насколько велика разница в современных играх между дешёвым, средним и дорогим вариантом видеокарты RTX 3090 Ti. Запускали сборки с этими видеокартами в 1440p и 4К на ультра-настройках графики.

В God of War средняя частота кадров равнялась в 1440p 117 к/с (дешёвая модификация RTX 3090 Ti), 120 к/с (средняя модификация) и 121 к/с (дорогая модификация). В 4К эти показатели равнялись 85 к/с, 87 к/с и 87 к/с соответственно.

Игра Dying Light 2 запускалась в разрешении 1440p со средней производительностью 108 к/с (дешёвая версия), 107 к/с (средняя версия), 110 к/с (дорогая версия), в 4К - с 74 к/с, 75 к/с и 75 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 шла в 1440p со средним FPS 161 к/с (недорогая версия), 165 к/с (версия средней ценовой категории) и 166 к/с (дорогая версия), в 4К - со 107 к/с, 111 к/с, 110 к/с.

В Call of Duty Vanguard в 1440p средняя производительность равнялась 208 к/с, 212 к/с и 214 к/с (дешёвая, средняя и дорогая версии соответственно), в 4К - 131 к/с, 134 к/с и 134 к/с.

Days Gone запускалась в 1440p со средней частотой кадров в районе 173 к/с, 174 к/с и 178 к/с (дешёвая, средняя и дорогая модификации), в 4К - со 109 к/с, 112 к/с и 112 к/с.