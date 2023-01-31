Дешёвую, среднюю и дорогую модификации RTX 3090 Ti сравнили в играх

Дешёвую, среднюю и дорогую модификации RTX 3090 Ti сравнили в играхСильно ли большая между ними разница в производительности?
В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood протестировали в современных играх в 1440p и 4К несколько вариантов видеокарты RTX 3090 Ti. Имеет ли вообще смысл брать дорогую модификацию?
Фото: thepcenthusiast.com
Эксперты YouTube-канала TheSpyHood узнали, насколько велика разница в современных играх между дешёвым, средним и дорогим вариантом видеокарты RTX 3090 Ti. Запускали сборки с этими видеокартами в 1440p и 4К на ультра-настройках графики.
В God of War средняя частота кадров равнялась в 1440p 117 к/с (дешёвая модификация RTX 3090 Ti), 120 к/с (средняя модификация) и 121 к/с (дорогая модификация). В 4К эти показатели равнялись 85 к/с, 87 к/с и 87 к/с соответственно.
Игра Dying Light 2 запускалась в разрешении 1440p со средней производительностью 108 к/с (дешёвая версия), 107 к/с (средняя версия), 110 к/с (дорогая версия), в 4К - с 74 к/с, 75 к/с и 75 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 шла в 1440p со средним FPS 161 к/с (недорогая версия), 165 к/с (версия средней ценовой категории) и 166 к/с (дорогая версия), в 4К - со 107 к/с, 111 к/с, 110 к/с.
В Call of Duty Vanguard в 1440p средняя производительность равнялась 208 к/с, 212 к/с и 214 к/с (дешёвая, средняя и дорогая версии соответственно), в 4К - 131 к/с, 134 к/с и 134 к/с.
Days Gone запускалась в 1440p со средней частотой кадров в районе 173 к/с, 174 к/с и 178 к/с (дешёвая, средняя и дорогая модификации), в 4К - со 109 к/с, 112 к/с и 112 к/с.
TheSpyHood
Village Resident Evil запускалась в разрешении 1440p со средним FPS 214 к/с (дешёвая версия), 217 к/с (средняя версия) и 217 к/с (дорогая версия). В 4К эти значения равнялись 148 к/с, 145 к/с и 149 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 шла в 1440p со средней частотой кадров 124 к/с, 127 к/с и 127 к/с (недорогая, средняя и дорогая модификации), в 4К - с 89 к/с, 89 к/с и 93 к/с соответственно.
Игра Horizon Zero Dawn в 1440p шла со средней производительностью 147 к/с (дешёвая модификация), 149 к/с (средняя модификация), 152 к/с (дорогая модификация), в 4К - с 95 к/с, 96 к/с и 96 к/с соответственно.
В Red Dead Redemption 2 удалось в среднем получить в 1440p 150 к/с (дешёвая модификация), 153 к/с (средняя модификация), 152 к/с (дорогая модификация), в разрешении 4К - 92 к/с, 95 к/с и 95 к/с соответственно.
Battlefiled 2042 шла в 1440p со средней частотой кадров 143 к/с, 147 к/с и 147 к/с (дешёвая, средняя и дорогая версии), в 4К - с 94, 92 и 96 к/с.
Что касается энергопотребления, то оно у сборки с самой дорогой модификацией RTX 3090 Ti составляло 746 Вт, со средней - 733 Вт, с дешёвой - 718 Вт.
Вывод
Разницы в игровой производительности между средней и дорогой модификацией RTX 3090 Ti почти не было, да и между дешёвым и остальными вариантами она тоже была незначительной. В 1440p во всех играх разница в средней производительности между дешёвой модификацией (156 к/с) и другими вариантами равнялась около 1% (157 к/с, средняя) и 1% (158 к/с, дорогая), в 4К (102 к/с) - 2% (104 к/с) и 3% (105 к/с) соответственно.
Характеристики игровых сборок:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта ZOTAC AMP Holo Extreme RTX 3090 Ti 24GB/MSI Suprim X RTX 3090 Ti 24GB/Colorful iGame Vulcan OC RTX 3090 Ti 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.