Дешёвую СЖО для компьютерного процессора сравнили с дорогим воздушным кулером

Дешёвую СЖО для компьютерного процессора сравнили с дорогим воздушным кулеромFX 280 показала себя лучше
Автор канала 313° VRM в одном из выпусков на YouTube сравнил эффективность работы дешёвой системы жидкостного охлаждения ID-Cooling FX 280 и воздушного кулера Frozen A610. Главный минус кулера A610 — это высокий уровень шума при работе.
Конфигурация включала процессор 5700X3D в стоке, видеокарту RX 6800 XT в стоке, корпус Deepcool CH360.
Результаты тестирования — ниже. Первым делом ведущий проверил Frozen A610. Он справляется с охлаждением процессора. При потреблении 97 Вт мы имеем 79 градусов максимум, а частота держится в районе 4000 МГц.
FX 280 показывает себя лучше. При энергопотреблении 97−98 Вт вы получаете 75 градусов. Частоты при этом выше: более 4000 МГц.
Выводы
В целом водяная система охлаждения оказалась лучше, но разница между ней и кулером не была критичной. Кулер Frozen A610 при всех его недостатках работает так же, как и СЖО на 280 мм. Но лишь при условии, что СЖО расположена сверху.
Вообще, конечно, имеет смысл купить систему жидкостного охлаждения на 280 мм за 5 тысяч рублей. Она несильно шумная, и это плюс. Что касается кулера Frozen A610, то его брать эксперт не рекомендует, поскольку внутри линейки ID-Cooling есть гораздо более интересные варианты. Например, ID-Cooling 207 XT. Он будет справляться с охлаждением лучше и способен охлаждать намного более горячие процессоры. Frozen A610 же процессор с потреблением 100 Вт охлаждает только до 81 градуса по Цельсию.