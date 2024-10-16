Дешёвую СЖО для компьютерного процессора сравнили с дорогим воздушным кулером

Автор канала 313° VRM в одном из выпусков на YouTube сравнил эффективность работы дешёвой системы жидкостного охлаждения ID-Cooling FX 280 и воздушного кулера Frozen A610. Главный минус кулера A610 — это высокий уровень шума при работе.

Конфигурация включала процессор 5700X3D в стоке, видеокарту RX 6800 XT в стоке, корпус Deepcool CH360.

Результаты тестирования — ниже. Первым делом ведущий проверил Frozen A610. Он справляется с охлаждением процессора. При потреблении 97 Вт мы имеем 79 градусов максимум, а частота держится в районе 4000 МГц.

FX 280 показывает себя лучше. При энергопотреблении 97−98 Вт вы получаете 75 градусов. Частоты при этом выше: более 4000 МГц.