Дешёвую видеокарту с 16 ГБ памяти сравнили с дорогой с 8 ГБ: кто быстрее?

Вывод

В 1080р с самым низким пресетом 5060 Ti с 8 ГБ превосходила 7600 ХТ на 29% в среднем (152 к/с и 118 к/с), в 1440р - на 15% (118 к/с и 103 к/с). С максимальным пресетом эта разница составляла в FHD - 25% (86 к/с и 69 к/с), в QHD - 29% (67 к/с и 52 к/с).

Но не торопитесь заказывать 5060 Ti. Покупать её имеет смысл, если вы не любите современные игры или хотите иметь лучшую киберспортивную карточку без переплаты за видеопамять. RX 7600 ХТ брать задорого тоже не стоит: проще найти её не новой, а б/у.

Сам же эксперт рекомендует сейчас рассматривать из новых только 5060 Ti на 16 ГБ или 9600 ХТ на 16 ГБ. Они точно станут выгодной покупкой. Если же вы не против подержанных моделей, то можете рассмотреть за те же деньги нечто близкое к 5060 Ti по производительности.