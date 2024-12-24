Дешёвые SSD отправили на бесконечную перезапись и выявили самый надёжный

Crucial BX 500 уже спустя 200 часов и 70 ТБ почти вышел из строя. При этом он продолжил проходить стресс-тест без ошибок и вылетов, а к финалу прогнал 500 ТБ.

Kingston A400 за 1800 часов смог записать чуть меньше 400 ТБ. Но по графикам он всё ещё полон сил.

WD Green на 240 ГБ под нагрузкой показал себя медленнее всех остальных. Он за 1800 часов записал только 162 ТБ.