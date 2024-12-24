Дешёвые SSD отправили на бесконечную перезапись и выявили самый надёжный

Дешёвые SSD отправили на бесконечную перезапись и выявили самый надёжныйРечь идёт о накопителе Samsung
Crucial BX 500 уже спустя 200 часов и 70 ТБ почти вышел из строя. При этом он продолжил проходить стресс-тест без ошибок и вылетов, а к финалу прогнал 500 ТБ.
Kingston A400 за 1800 часов смог записать чуть меньше 400 ТБ. Но по графикам он всё ещё полон сил.
WD Green на 240 ГБ под нагрузкой показал себя медленнее всех остальных. Он за 1800 часов записал только 162 ТБ.
Samsung EVO 870 смог удивить. В программе он показывал 1% ресурса, а его счётчик при этом перешёл за петабайт. То есть он смог записать больше 1000 ТБ.
Со всеми результатами тестов вы можете ознакомиться выше.
Вывод
Внутренние компоненты у всех протестированных моделей могут поменяться в любой момент. Но стоит ли переплачивать за брендовые версии по сравнению с китайскими? У брендовых моделей заявленный и реальный ресурсы однозначно больше. Они способны записать с лёгкостью больше 400 и 500 ТБ, тогда как китайские после 200 ТБ начинают выходить из строя.