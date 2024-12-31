Дешёвые термопасты с Ozon и Wildberries сравнили по эффективности

Дешёвые термопасты с Ozon и Wildberries сравнили по эффективностиИ чуть лучше оказалась SMP
Тестовый стенд для эксперимента включал GTX 680, вентилятор на выдув, корпус Ginzzu (боковые стенки закрыты). В ходе тестирования на чип видеокарты наносилась термопаста, а затем в бенчмарке оценивались температуры этого чипа.
У термопасты GD900 температуры были стандартными: 76 градусов. То есть результат вполне типичный, ничего интересного или необычного.
SMP Paste оказалась довольно жидкой. Заявленная теплопроводность у неё высокая (10), температуру она держит в районе 74 градусов.
Steel STP-2 показала результат тот же, что и GD900. То есть стабильные 76 градусов.
С результатами тестирования вы можете ознакомиться выше на изображениях.
В открытом корпусе ситуация получилась несколько иная. У Steel температура была 64−65 градусов, у SMP Paste — 62 градуса, у GD900 тоже 62 градуса.
Вывод
SMP Paste действительно была на 2 градуса лучше остальных. Правда, при этом все три варианта стоят копейки.