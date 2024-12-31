Дешёвые термопасты с Ozon и Wildberries сравнили по эффективности

Тестовый стенд для эксперимента включал GTX 680, вентилятор на выдув, корпус Ginzzu (боковые стенки закрыты). В ходе тестирования на чип видеокарты наносилась термопаста, а затем в бенчмарке оценивались температуры этого чипа.

У термопасты GD900 температуры были стандартными: 76 градусов. То есть результат вполне типичный, ничего интересного или необычного.