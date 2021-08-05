Дешёвый 12-ядерный процессор из Aliexpress сравнили с современным Intel Core i3

Компьютеры
Сегодня в 17:24
Дешёвый 12-ядерный процессор из Aliexpress сравнили с современным Intel Core i3Серьёзных различий между ними не нашли
Пользователь Overclockers, опираясь на данные с канала Miyconst, рассказал обо всех особенностях, недостатках и достоинствах двух компьютерных процессоров: Xeon E5 2678v3 и Intel i3-10100f. Для тестирования были взяты несколько игр.
При игре в BFV “12-ядерник” справляется, как ни странно, лучше Intel Core i3.
Far Cry New Dawn лучше работает на более “молодом” процессоре, но не намного (на 1 %).
F1 2019 тоже идёт практически одинаково на обоих процессорах.
В AC Valhalla с небольшим отрывом лидирует i3.
А вот при игре в Horizon Zero Dawn 12 первое место достаётся Xeon. Но разница всё-таки незначительная. На этом же процессоре намного лучше идёт Hitman 2.
При игре в CoD MW у Intel возникли проблемы с конфигурацией. Показатели были ниже, чем ожидалось.
В целом, однако, автор подчёркивает, что сильной разницы между тем и другим процессором не оказалось.