Дешёвый процессор Ryzen 5 3600 протестировали с дорогущей RTX 4090 в играх

Опубликовано 29 июля 2024, 20:15
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Дешёвый процессор Ryzen 5 3600 протестировали с дорогущей RTX 4090 в играхЧего можно от этого ожидать?
В одном из выпусков на YouTube-канале Hardware Tested запустили в современных играх в 1080p и в рабочих программах сборку с Ryzen 5 3600 и RTX 4090.
Red Dead Redemption 2 шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 112 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средний FPS составлял в игре 169 к/с.
Fortnite Chapter 5 S3 шла с DX12 и графикой Medium, а также с графикой Performance, расстоянием обзора Epic. В первом случае средний FPS составлял 175 к/с, во втором — 261 к/с.
PUBG шла с настройками графикой Medium. Средняя производительность в этой игре составляла 217 к/с.
CSGO 2 запускалась с пресетом Custom. В среднем удалось получить в этой игре 213 к/с.
Все результаты тестирования вы можете увидеть в ролике ниже.
Вывод
В целом в играх в 1080p Ryzen 5 3600 и RTX 4090 дают производительность около 160 к/с (средний FPS).
Характеристики сборки:
- процессор Ryzen 5 3600;
- видеокарта MSI RTX 4090 24GB 3X E OC VENTUS;
- оперативная память Corsair 32GB DDR4 (2×16) 3200MHz CL18;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Corsair RM1000X (2021);
- SSD Samsung 870 QVO 4TB;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).
Источник: Hardware Tested
Автор:Валерия Филимонова
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