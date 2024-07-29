Дешёвый процессор Ryzen 5 3600 протестировали с дорогущей RTX 4090 в играх

Red Dead Redemption 2 шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 112 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средний FPS составлял в игре 169 к/с.

Fortnite Chapter 5 S3 шла с DX12 и графикой Medium, а также с графикой Performance, расстоянием обзора Epic. В первом случае средний FPS составлял 175 к/с, во втором — 261 к/с.

PUBG шла с настройками графикой Medium. Средняя производительность в этой игре составляла 217 к/с.

CSGO 2 запускалась с пресетом Custom. В среднем удалось получить в этой игре 213 к/с.