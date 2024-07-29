Компьютеры
Опубликовано 29 июля 2024, 20:15
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Дешёвый процессор Ryzen 5 3600 протестировали с дорогущей RTX 4090 в играх

Чего можно от этого ожидать?
В одном из выпусков на YouTube-канале Hardware Tested запустили в современных играх в 1080p и в рабочих программах сборку с Ryzen 5 3600 и RTX 4090.
Дешёвый процессор Ryzen 5 3600 протестировали с дорогущей RTX 4090 в играх
© Hardware Tested

Red Dead Redemption 2 шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 112 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средний FPS составлял в игре 169 к/с.

Fortnite Chapter 5 S3 шла с DX12 и графикой Medium, а также с графикой Performance, расстоянием обзора Epic. В первом случае средний FPS составлял 175 к/с, во втором — 261 к/с.

PUBG шла с настройками графикой Medium. Средняя производительность в этой игре составляла 217 к/с.

CSGO 2 запускалась с пресетом Custom. В среднем удалось получить в этой игре 213 к/с.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Hardware Tested

Все результаты тестирования вы можете увидеть в ролике ниже.

Вывод

В целом в играх в 1080p Ryzen 5 3600 и RTX 4090 дают производительность около 160 к/с (средний FPS).

Характеристики сборки:

  • процессор Ryzen 5 3600;
  • видеокарта MSI RTX 4090 24GB 3X E OC VENTUS;
  • оперативная память Corsair 32GB DDR4 (2×16) 3200MHz CL18;
  • материнская плата ASUS X570-E;
  • система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
  • блок питания Corsair RM1000X (2021);
  • SSD Samsung 870 QVO 4TB;
  • операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).