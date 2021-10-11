Что будет, если в настольный компьютер установить через переходник оперативную память от ноутбуков

Ведущий Сергей Сафонов выяснил, стоит ли для работу на компьютере вместо модуля оперативной памяти для настольного ПК приобретать ОЗУ для ноутбука с переходником. Для тестирования он взял два набора модулей памяти: Samsung и Patriot Viper.

Первыми проверялись старые модули Samsung с частотой 2400 МГц, каждый — по 16 ГБ. Они без проблем работали на частоте 3200 МГц в двухканальном режиме.

Модули с частотой 3000 МГц показали чуть лучшие результаты по частоте. В двухканальном режиме она составила 3600 МГц.