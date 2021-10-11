Что будет, если в настольный компьютер установить через переходник оперативную память от ноутбуков

Что будет, если в настольный компьютер установить через переходник оперативную память от ноутбуковИ стоит ли пытаться экономить за счёт того, что оперативка для ноутбуков чаще всего стоит дешевле модулей для десктопов
Ведущий Сергей Сафонов выяснил, стоит ли для работу на компьютере вместо модуля оперативной памяти для настольного ПК приобретать ОЗУ для ноутбука с переходником. Для тестирования он взял два набора модулей памяти: Samsung и Patriot Viper.
Первыми проверялись старые модули Samsung с частотой 2400 МГц, каждый — по 16 ГБ. Они без проблем работали на частоте 3200 МГц в двухканальном режиме.
Модули с частотой 3000 МГц показали чуть лучшие результаты по частоте. В двухканальном режиме она составила 3600 МГц.
При разгоне у второго комплекта модулей температура была ниже, чем у предыдущего: 56 градусов при 2666 МГц, 58 градусов в режиме XMP, при максимальном разгоне (до 3600 МГц) — 63 градуса. В то же время у первого комплекта в штатном режиме температура составляла 63 градуса, а при 3200 МГц — 73 градуса. Также пропускная способность у второго варианта модулей выше, а задержки — ниже.
Далее ведущий показал на практике разницу модулей при работе в игре Watch Dogs и приложении "Компас 3D". В итоге тест в игре Watch Dogs Legion показал, что одноранговые модули объёмом 8 ГБ ни при 2666, ни при 3000, ни даже при частоте 3600 с уменьшенными таймингами не могут приблизиться по производительности в двухранговым модулям 2x 16 ГБ с частотами даже 2400 МГц, не говоря уже про 3200 МГц. Но, если не учитывать эту разницу, прирост от разгона в процентном у обоих типов модулей выходит примерно одинаковым — 17-18%. Иными словами, из-за того, что контроллеры памяти современных ноутбуков работают либо в режиме 1 к 1, либо 2 к 1, повышение частоты сопровождается повышенными задержками. Из-за этого разгон ОЗУ в ноутбуках невозможен, в отличие от настольных компьютеров.
Если в играх разница заметная, то разница в быстродействии в программах даже после разгона памяти остаётся символической.
В итоге, стоит ли покупать модули оперативной памяти + устанавливать их в переходники с SO-DIMM на DIMM, чтобы сэкономить и использовать их в настольном компьютере?
Даже самая бюджетная оперативная память для настольного компьютера Patriot Viper с частотой 3000 МГц стоит всего лишь на 100 рублей дороже аналогичного варианта для ноутбука. А с частотой 2400 МГц для настольных компьютеров уже можно купить память AMD Radeon R7, которая обойдётся даже дешевле — 2590 рублей. Поэтому использовать оперативную память из ноутбуков взамен десктопной версии нет смысла.