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Что будет, если в настольный компьютер установить через переходник оперативную память от ноутбуков

И стоит ли пытаться экономить за счёт того, что оперативка для ноутбуков чаще всего стоит дешевле модулей для десктопов
На YouTube-канале PRO Hi-Tech проверили работу оперативной памяти формата SO-DIMM в настольном ПК.
Что будет, если в настольный компьютер установить через переходник оперативную память от ноутбуков

Ведущий Сергей Сафонов выяснил, стоит ли для работу на компьютере вместо модуля оперативной памяти для настольного ПК приобретать ОЗУ для ноутбука с переходником. Для тестирования он взял два набора модулей памяти: Samsung и Patriot Viper.

Первыми проверялись старые модули Samsung с частотой 2400 МГц, каждый — по 16 ГБ. Они без проблем работали на частоте 3200 МГц в двухканальном режиме.

Модули с частотой 3000 МГц показали чуть лучшие результаты по частоте. В двухканальном режиме она составила 3600 МГц.

Что будет, если в настольный компьютер установить через переходник оперативную память от ноутбуков

При разгоне у второго комплекта модулей температура была ниже, чем у предыдущего: 56 градусов при 2666 МГц, 58 градусов в режиме XMP, при максимальном разгоне (до 3600 МГц) — 63 градуса. В то же время у первого комплекта в штатном режиме температура составляла 63 градуса, а при 3200 МГц — 73 градуса. Также пропускная способность у второго варианта модулей выше, а задержки — ниже.

Далее ведущий показал на практике разницу модулей при работе в игре Watch Dogs и приложении "Компас 3D". В итоге тест в игре Watch Dogs Legion показал, что одноранговые модули объёмом 8 ГБ ни при 2666, ни при 3000, ни даже при частоте 3600 с уменьшенными таймингами не могут приблизиться по производительности в двухранговым модулям 2x 16 ГБ с частотами даже 2400 МГц, не говоря уже про 3200 МГц. Но, если не учитывать эту разницу, прирост от разгона в процентном у обоих типов модулей выходит примерно одинаковым — 17-18%. Иными словами, из-за того, что контроллеры памяти современных ноутбуков работают либо в режиме 1 к 1, либо 2 к 1, повышение частоты сопровождается повышенными задержками. Из-за этого разгон ОЗУ в ноутбуках невозможен, в отличие от настольных компьютеров.

Если в играх разница заметная, то разница в быстродействии в программах даже после разгона памяти остаётся символической.

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В итоге, стоит ли покупать модули оперативной памяти + устанавливать их в переходники с SO-DIMM на DIMM, чтобы сэкономить и использовать их в настольном компьютере?

Даже самая бюджетная оперативная память для настольного компьютера Patriot Viper с частотой 3000 МГц стоит всего лишь на 100 рублей дороже аналогичного варианта для ноутбука. А с частотой 2400 МГц для настольных компьютеров уже можно купить память AMD Radeon R7, которая обойдётся даже дешевле — 2590 рублей. Поэтому использовать оперативную память из ноутбуков взамен десктопной версии нет смысла.