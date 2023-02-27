Десятилетний Core i5-3570K тянет новые игры лучше, чем вам казалось

В игре Battlefield 3 в 1080p с высоким пресетом процессор Core i5-3570K показал следующие результаты. В среднем удалось получить 70,4 к/с, а в очень редких событиях - 36,2 к/с.

Skyrim шла в разрешении Full HD с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составила 55,9 к/с, в крайне редких событиях - 28,3 к/с.

Far Cry 3 запускалась в 1080p на высоких настройках графики и с SSAO. Средний FPS здесь равнялся 70,2 к/с, в очень редких событиях - 21 к/с.

В CoD: MW2 с пресетом Balanced, Normal AA Quality и в разрешении 1080p в среднем удавалось получить 69,3 к/с, а в крайне редких событиях - 34 к/с.

Fortnite шла в 1080p с пресетом Medium. Средняя производительность в ней равнялась 90,2 к/с, в очень редких событиях - 8,6 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась на настройках Low с Crowds and Textures в 1080p. В среднем в этой игре частота кадров составляла 46,3 к/с, в крайне редких событиях - 18,8 к/с.