Десятилетний Core i5-3570K тянет новые игры лучше, чем вам казалось

Десятилетний Core i5-3570K тянет новые игры лучше, чем вам казалосьПротестировали сборку в 11 проектах
В одном из выпусков на YouTube-канале RandomGaminginHD эксперты узнали, какую производительность показывает в современных играх процессор Intel Core i5-3570K. Тестировались игры в Full HD.
Фото: RandomGaminginHD
В игре Battlefield 3 в 1080p с высоким пресетом процессор Core i5-3570K показал следующие результаты. В среднем удалось получить 70,4 к/с, а в очень редких событиях - 36,2 к/с.
Skyrim шла в разрешении Full HD с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составила 55,9 к/с, в крайне редких событиях - 28,3 к/с.
Far Cry 3 запускалась в 1080p на высоких настройках графики и с SSAO. Средний FPS здесь равнялся 70,2 к/с, в очень редких событиях - 21 к/с.
В CoD: MW2 с пресетом Balanced, Normal AA Quality и в разрешении 1080p в среднем удавалось получить 69,3 к/с, а в крайне редких событиях - 34 к/с.
Fortnite шла в 1080p с пресетом Medium. Средняя производительность в ней равнялась 90,2 к/с, в очень редких событиях - 8,6 к/с.
Cyberpunk 2077 запускалась на настройках Low с Crowds and Textures в 1080p. В среднем в этой игре частота кадров составляла 46,3 к/с, в крайне редких событиях - 18,8 к/с.
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Red Dead Redemption 2 с настройками Console Quality и в 1080p шла со средней частотой кадров 47,8 к/с, в очень редких событиях - с 22,6 к/с.
Elden Ring запускалась с пресетом Medium в 1080p. Средняя производительность в этом случае равнялась 42,5 к/с, в крайне редких событиях - 28,9 к/с.
Spider-Man Remastered шла в 1080p на настройках графики Medium. Средняя частота кадров в этой игре составляла 56,3 к/с, в очень редких событиях - 23,2 к/с.
Apex Legends шла в разрешении 1080p с самым низким пресетом и с High Textures. В среднем в игре удалось получить 127,7 к/с, в крайне редких событиях - 70,6 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с пресетом High и в 1080p. Средняя производительность в ней равнялась 77,4 к/с, а производительность в очень редких событиях - 29,1 к/с.
Вывод
В любом случае i5-3570K - уже устаревающий процессор и его нельзя порекомендовать к покупке в 2023 году. Нужно быть готовым, что в некоторых играх грузиться всё будет долго или будет плохая производительность. Однако в целом этот процессор оказался не так плох. В среднем во всех протестированных проектах с ним удалось получить 69 к/с.
Характеристики игрового компьютера:
- процессор i5-3570K CPU 4.2GHz;
- система охлаждения Noctua Cooler;
- оперативная память 16GB DDR3 @ 1600MHz;
- операционная система Windows 10.