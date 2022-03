Десятилетний Core i5 Ivy Bridge стоит жалкие 3 тысячи рублей, но до сих пор неплохо тянет новые игры

Авторы YouTube-канала GECID.com протестировали конфигурацию на основе процессора Intel Core i5-3470 в 21 игре. Среди них - Dota 2, World of Tanks, War Thunder, ARK: Survival Evolved, Rust, CS:GO, Rainbow Six: Siege, Fortnite, PUBG, Apex Legends, StarCraft II, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Escape from Tarkov, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, God of War, Warframe, Halo Infinite (MP).

Как видно из результатов, лучшую среднюю производительность Core i5-3470 показал в таких проектах, как World of Tanks (126 к/с, 1080p, ультра-настройки, DX11), DOOM Eternal (126 к/с, 1080p, высокие настройки, Vulkan), Warframe (150 к/с, 1080p, высокие настройки, DX11), CS:GO (160 к/с, 1080p, минимальные настройки, DX9). Самые низкие значения среднего FPS были в играх Cyberpunk 2077 (43 к/с, 1080p, низкие настройки, DX12), Esxape from Tarkov (47 к/с, 1080p, низкие настройки, DX11), Red Dead Redemption 2 (48 к/с, 1080p, настройки Custom, Vulkan).